"Aquí estoy muy activa y acompañada"

El centro trata a personas que se encuentran en las primeras fases de la demencia y lo hace a base de terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia, manualidades y talleres para ejercitar la memoria, tal y como explica Andrea Bronchal, fisioterapéuta y coordinadora del aula. "Cada vez hay más demanda y aquí siempre estamos a tope", destaca esta profesional, quien considera que una atención temprana de la enfermedad "es algo totalmente positivo" para el afectado.

Bronchal añade que el centro supone también "un respiro" para las familias de los usuarios, que de esta manera ganan tiempo para dedicarlo a su trabajo o a descansar.

Rosamari G., otra usuaria, confiesa que "echa de menos" el aula los fines de semana, cuando no funciona. "En casa estoy aburrida y no sé qué hacer, en cambio, cuando vengo aquí me entretengo y los cuidadores son muy buenos", afirma.