"Tarda menos mi hermano en ir a Madrid desde Palma de Mallorca que yo desde Teruel"

"Tarda menos mi hermano en llegar a Madrid desde Palma de Mallorca, donde vive, que yo desde Teruel", denuncia una mujer que prefiere dar solo sus iniciales, T. A. J. Esta viajera tiene razón. Ir de la capital española a la isla balear, algo más de 600 kilómetros y con el Mediterráneo de por medio, cuesta una hora y diez minutos en avión, mientras que en recorrer los escasos 300 kilómetros que separan las dos ciudades peninsulares el único autobús semidirecto que hay al día invierte tres horas y 45 minutos.

La comparación puede extenderse, con el mismo balance negativo para el territorio turolense, a varias capitales europeas. Un parisino llega al aeropuerto de Madrid en una hora y 50 minutos; un romano, en dos horas y 10 minutos; un berlinés, en dos horas y 49 minutos. Incluso desde las lejanas Islas Canarias, un tinerfeño puede plantarse en la capital de España antes que un turolense, concretamente en dos horas y 43 minutos, que es lo que tarda el vuelo, una hora menos que con el autobús Teruel-Madrid.

Cinco horas en carretera

Con todo, esa expedición es mejor que el bus no directo, que emplea 5 horas para llegar de Madrid a Teruel, y a la inversa, en un recorrido que contempla un total de 39 paradas, una, prácticamente, cada 5 minutos debido a la proximidad de los pueblos.

"Este trayecto es una barbaridad; se hace eterno. Es una ruta ideal para quien quiera conocer la España de interior pueblo a pueblo, pero no para hacer un desplazamiento normal con otros objetivos", protesta David Doménech al bajar del autobús en la estación de Teruel a las 13.30 tras haber salido de Madrid a las 8.30. Parecido opina Domingo Abril, un turolense que aguarda en la terminal la llegada de sus familiares procedentes de la capital española. "Aquí hace falta un tren, AVE a ser posible, no hay otra solución", asevera.

Imposible ir y volver en el día

Es tan largo el viaje y tan pocas las frecuencias en uno y otro sentido que resulta imposible viajar en el día a Madrid para hacer una gestión administrativa, asistir a un curso de formación profesional o acudir a un médico especialista, por poner algunos ejemplos. Solo existe una combinación posible, que es salir de Teruel a las 7.30 para llegar a las 11.15 e iniciar el regreso desde Madrid a las 14.00, con menos de tres horas para moverse por una gran ciudad colapsada por el tráfico. "Es totalmente inviable, estamos obligados a viajar el día de antes y a pagarnos una noche de hotel o bien ir con coche propio y luego perder un montón de tiempo y dinero buscando dónde aparcarlo", se queja T. A. J.

"Vamos a peor", afirma Domingo Aula, portavoz de la coordinadora ciudadana Teruel Existe, quien aclara que el progresivo deterioro de la conectividad de la capital de la provincia con el centro del país no se debe en ningún modo a la nueva empresa concesionaria de la línea de autobús, el grupo IRB, sino al parco contrato que ha sacado a concurso el Ministerio de Fomento –al que se ha ceñido la compañía– y a la retirada de la subvención de la DGA para los viajes directos.

A juicio de Aula, la capital turolense está sometida a un "cerco" en el que no penetran las líneas de comunicación, como la vía férrea para el AVE o las autovías y este aislamiento tiene su origen "en la falta de voluntad de los gobiernos para mejorar las comunicaciones". "Ser pocos no nos resta derechos –sostiene–, debemos contar con servicios públicos, aunque estos no sean rentables, porque para algo pagamos los mismos impuestos".

No todo el mundo es tan crítico con el actual viaje Teruel-Madrid. La nueva compañía de autobuses ha bajado el precio del billete y ha puesto en servicio vehículos más modernos, cómodos y seguros, un cambio que los pasajeros agradecen ante lo dilatado del trayecto. "Los asientos son mejores, es más barato y hasta los tiempos se han acortado; en eso, hemos ganado", afirma David Benítez, un joven de Teruel que estudia Derecho en la Universidad madrileña.



IRB negociará con la DGA reponer el bus directo

El Grupo International Regular Bus, IRB, la compañía de transporte adjudicataria de la línea Madrid-Teruel desde hace un mes, tiene previsto reunirse el próximo día 11 en Zaragoza con representantes del Gobierno aragonés para analizar la posibilidad de que sea repuesto el autobús directo que funcionaba hasta hace poco entre ambas ciudades tres días a la semana y que desapareció al retirar la DGA la subvención que hacía posible estas expediciones.

Así lo explicó la semana pasada el gerente de IRB, David Lopez, quien anunció que igualmente quiere reunirse con la coordinadora ciudadana Teruel Existe con el objetivo de conocer las demandas de la población en cuanto a movilidad. Según dijo, los ciudadanos están reclamando un autobús directo con la capital española, como se desprendería de las encuestas realizadas en los últimos días por la empresa a los viajeros.

Para López, si bien la línea Teruel-Madrid es "muy deficitaria", el hecho de que comunique dos capitales españolas "justifica" por sí solo que exista una buena conexión entre ambas. El empresario coincide con la plataforma Teruel Existe en que la ciudad mudéjar está "aislada y abandonada". "En los mapas que recogen las líneas de comunicación del país, Teruel y su entorno son una zona en blanco", sostiene.

A su juicio, el "derecho a la movilidad" de los turolenses está por encima de las cuestiones estrictamente "económicas o empresariales". López se mostró dispuesto a colaborar con las Administraciones para mejorar la conexión entre Teruel y Madrid de una forma "sostenible en el tiempo". Explicó que de Teruel a Valencia –un trayecto que forma parte de la misma línea– su empresa ha aumentado los servicios tras hacerse cargo de la concesión para comprobar la respuesta de los usuarios, convencido de que la demanda es "elástica" y que, a mayor oferta, mayor es el número de usuarios. "Entre Teruel y Madrid, dos capitales españolas, parece casi una obligación que deba haber más expediciones de las que hay ahora", reiteró.

Otra de las iniciativas de IRB es promocionar Teruel a través de imágenes en la carrocería de los autobuses, habida cuenta de que estos vehículos recorren un extenso territorio poblado por un millón de personas.