La supresión del ancho ibérico en el eje Mediterráneo podría ampliar el tráfico por Teruel

Importantes operadoras de transporte ferroviario del país consideran que la línea Zaragoza - Teruel -Sagunto captará nuevos tráficos de mercancías a partir de 2020 , cuando el Ministerio de Fomento suprima el ancho de vía ibérico en el tramo del Corredor Mediterráneo que va de Vilaseca (Tarragona) a Castellón –80 kilómetros– dejando solamente ancho internacional o UIC y obligando a muchos trenes no adaptados a este último a buscar rutas alternativas.

Así opinan en Transfesa, una compañía que ya ha operado en la línea turolense y que mantiene el interés por seguir haciéndolo, siempre y cuando esta infraestructura vaya incorporando mejoras. Según señalan, para ir de Barcelona a Valencia "habrá que buscar nuevos recorridos". Si bien de extremo a extremo, lo lógico será que las mercancías viajen por carretera por la menor distancia, otras rutas como la que va desde el puerto de Bilbao al de Valencia y que algunas operadoras realizan dando un rodeo por Tarragona, podrían pasar ahora por Teruel, aclaran.

Fuentes de Logitren, una de las primeras empresas que hizo pasar sus trenes de contenedores por Teruel pero que dejó de hacerlo hace 5 años por el mal estado de la vía, afirman que, "si la línea turolense era importante, cuando eliminen el ancho ibérico del Corredor Mediterráneo será imprescindible". Esta compañía estudia, a raíz de las mejoras que Fomento ha prometido ejecutar hasta 2022, poner en servicio un tren diario de mercancías entre Valencia, Teruel y Zaragoza. "Estamos muy interesados en que nuestros trenes circulen por Teruel, una línea fundamental en la que se deben poner las condiciones óptimas", manifestaron.

Desde Logitren señalan que aunque existe tecnología que permite a los trenes circular por distintos anchos de vía en un mismo recorrido cambiando los ejes de los vagones –en la frontera con Francia se hace– , se trata todavía de un proyecto piloto no extendido y que resulta "complicado y muy costoso" a las compañías, que deben adquirir nuevos vagones de ancho variable.

Otra gran operadora, Comsa, se plantea incrementar el tráfico de trenes de mercancías que ya tiene por Teruel "porque las prestaciones ahora, si no son las ideales, son mejores". Apuntan, no obstante, que si bien se han eliminado limitaciones de velocidad y está previsto electrificar la línea y reparar los puentes para que los trenes puedan llevar mayor carga, no se contempla suavizar las fuertes pendientes –de hasta 24 milésimas– que hay entre Teruel y Sagunto, el mayor escollo de esta vía.

Comsa cuestiona que la supresión del ancho ibérico de Tarragona a Castellón aporte una notable circulación al corredor turolense al considerar que todos los trenes con origen en Zaragoza y destino a Valencia, "ya van por Teruel", pero admite que la línea podría captar algún tráfico entre puertos cantábricos y mediterráneos.

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel resta importancia a la eliminación del ancho ibérico en el Corredor Mediterráneo y subraya que la única solución para la infraestructura turolense es "convertirla en vía doble electrificada para viajeros y mercancías". "Podrá ampliarse el horizonte de la línea, pero dejarla en ancho ibérico cuando en el resto del país se implanta el internacional, es dejarla morir", aseguran.

Fuentes del ADIF indicaron que tanto el corredor Mediterráneo como el Cantábrico-Mediterráneo por Teruel son "prioritarios" para Fomento, que mantiene con ambos un "compromiso firme".