Detenidas dos personas por estafa y usurpación de identidad

La investigación comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por una persona con la que los estafadores habrían contactado para realizar la compra-venta de un vehículo de alta gama, un Audi TT. Al parecer, los ahora detenidos citaron a la víctima en un apartamento turístico del centro de Teruel, que previamente habían alquilado con una identidad falsa. Una vez allí le hicieron la demostración del proceso del lavado de dinero.

'Modus operandi'

El 'modus operandi' utilizado en este timo, según los agentes de Policía Nacional, consiste en que los delincuentes seleccionan a la víctima, que por lo general es una persona que regenta algún negocio o tiene capacidad de disponer de grandes cantidades de dinero. Una vez seleccionada la víctima le proponen un negocio que le dará mucho dinero. Los estafadores explican a la víctima de que son personas influyentes de algún país africano y que disponen grandes cantidades de dinero de cuentas reservadas de sus gobiernos, pero para sacarlo lo han tenido que cubrir con una plantilla de color negro o blanco.

Le explican a la víctima que para poder recuperar este dinero es necesario intercalar entre cada uno de estos supuestos billetes tintados, otros de curso legal, para que la tonalidad de estos sea trasferida a los retirados de sus países. Es decir, con un billete de curso legal de más de 50 euros, al intercalarlo con el que está tintado y aplicando unos productos químicos especiales, es posible la eliminación de la tinta “LAVADO” y convertirlos en billetes auténticos.

Una vez explicado, se lo demuestran a la víctima con varios billetes auténticos, de forma que la convencen. Estos luego explican que cuantos más billetes de curso legal posean para intercalarlos entre los tintados, mayor será la cantidad a repartir, por ello la víctima debe tratar de conseguir el mayor número de billetes que pueda, ya que ellos solo tienen los entintados y los productos químicos para llevar a cabo el lavado.

Igualmente los supuestos estafadores advierten a la víctima de que para completar el proceso debe transcurrir un tiempo de espera, en unas condiciones en las que sean eficaces los productos químicos, para lo cual le entregarían a la víctima un paquete de supuestamente billetes mezclados de los tintados y de los de curso legal. Estos estarían precintados con cinta de embalar para que no se vea su contenido y los detenidos advertían de que no se debía abrir el paquete hasta pasadas unas horas, pues de lo contrario se interrumpiría el proceso y no se obtendrían los billetes auténticos.

Cuando la víctima abre el paquete se da cuenta que el mismo solo contiene “papeles tintados” sin ningún valor.

Con el fin de evitar que las Fuerzas Policiales pudieran seguirles el rastro, a la hora de contratar las habitaciones de los hoteles y apartamentos dónde se hospedan, utilizan identidades falsas o de compatriotas suyos que carecen de antecedentes, para no levantar sospechas.

Los detenidos, serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Teruel, prosiguiendo las investigaciones para determinar su participación en otros hechos de idéntica naturaleza.