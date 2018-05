Una inversión de 192.000 euros servirá para abrir al público el alfar de los Górriz

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel aprobará, previsiblemente, el próximo lunes un proyecto valorado en 192.000 euros que permitirá abrir al público el antiguo taller alfarero de los hermanos Górriz, el principal exponente de la cerámica tradicional turolense durante buena parte del siglo XX. El alfar fue adquirido en 2015 por el Ayuntamiento y sometido a distintas fases de restauración pero falta una última intervención para hacerlo visitable y mantiene las instalaciones cerradas y salpicadas de vegetación. La gestión, en el aire

El concejal delegado de Obras, Juan Carlos Cruzado, explicó ayer que la próxima actuación consistirá en acondicionar unos aseos, consolidar dos de los tres hornos de cocción y en adecuar todo el entorno. Tras la aprobación por la Junta de Gobierno se procederá a licitar la ejecución, que, si no hay imprevistos, estará terminada antes de acabar 2018. El edil reconoció, no obstante, que no hay nada decidido respecto a la futura gestión de este elemento patrimonial.

El alfar de los Górriz fue desde la posguerra hasta los años setenta del siglo XX el principal depositario de la cerámica tradicional turolense, caracterizada por sus esmaltes blancos y verdes y su iconografía arraigada en la Edad Media. El taller, calificado como Bien Catalogado del Patrimonio Aragonés, estuvo al borde de la ruina hasta la primera intervención llevada a cabo por un taller de empleo en 2013.