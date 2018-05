Dos años de prisión para un hombre que se hizo pasar por otro en el examen de conducir

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, 7 de mayo, a las 9.30, cuando uno de los procesados acudió al lugar de la prueba, la Jefatura Provincial de Tráfico de la capital turolense, identificándose con el NIE (Número de Identidad Extranjero) de la otra persona junto a su tarjeta sanitaria del Gobierno de Aragón y rellenando el modelo de examen expedido a nombre de esta última y firmando en nombre de ella.

El juez ha condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 1.440 euros al que suplantó la identidad del otro mientras que a este último le impone 4 meses de cárcel y una sanción de 720 euros. Además, ambos tendrán que pagar las costas del juicio al 50% cada uno.

El principal condenado, que ha ingresado hoy en prisión tras serle denegada la suspensión de la ejecución, tiene antecedentes penales por otros delitos de falsedad de documentos públicos cometidos en los años 2016 y 2017. Por el contrario, el segundo procesado no tendrá que cumplir la pena de prisión a condición de que no delinca en el plazo de dos años. El juez decreta, para ambos, que en caso de no pagar la multa impuesta, deberán asumir un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.