El padre de Iranzo rememora ante la juez la trágica tarde en que Feher asesinó a su hijo

Con determinación y mucha precisión. Así narró este martes José Iranzo, padre del ganadero José Luis Iranzo –asesinado por el pistolero serbio Norbert Feher junto a los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero–, los trágicos hechos que vivió el pasado 14 de diciembre ante la jueza de instrucción de Alcañiz que investiga el triple crimen de Andorra. "Cuando se dice la verdad y se intenta buscar la justicia, no hay problema. Lo ha afrontado con mucha tranquilidad y ha habido pormenorizaciones importantes porque son detalles que el tiene muy grabados. Él ve todo lo que ocurre a partir de las seis de la tarde en el mas del Saso", dijo su abogado, Enrique Trebolle, después de casi tres horas de declaración en la que estuvieron también la fiscal y varios de los abogados tanto de la acusación popular como particular.

Aunque prefirió no avanzar la "estrategia a seguir", Trebolle no ocultó su intención de, además de seguir el proceso penal que "converge en la autoría de los hechos a Norbert Feher", iniciar un proceso de orden civil. "Hay otra cuestión que no voy a adelantar y que pediré posteriormente. Es de orden civil, de responsabilidad civil. Hay que ser precavidos y moderados pero entendemos que lo estudiaremos y lo expondremos debidamente", afirmó al mismo tiempo que recordó que hay cuatro recursos encima de la mesa que tendrá que resolver la Audiencia Provincial de Teruel sobre la acumulación de las causas del tiroteo que se produjo en Albalate del Arzobispo con dos intentos de homicidio y el triple asesinato de Andorra. Trebolle también quiso dejar claro que el asesinato se produjo "a sangre fría" y que, en este caso, no cabe la defensa propia.

También el letrado Jorge Piedrafita, que representa a la viuda de uno de los guardias civiles –Víctor Romero–, coincidió con Trebolle en que la explicación de Iranzo había sido "pormenorizada, con detenimiento y al detalle". "Creo que lo más importante en lo que a mi me atañe es que él ha reconocido que no vio en ningún momento a los agentes fallecidos y que los colores de los vehículos no se podían distinguir con claridad por la oscuridad", señaló y le calificó de "testigo indirecto". Aseguró que la declaración de Iranzo permite acotar tiempos y determinar que los hechos se sucedieron entre las 18.30 y las 20.00 aproximadamente.