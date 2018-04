Teruel bate todos los récords de besos con una cadena de más de mil personas

Teruel se ha consagrado este viernes por méritos propios como la ciudad del amor al conseguir, con la participación de 1.015 personas, la cadena de besos más larga de la historia. La proeza le ha permitido entrar en el selecto club del Récord Guinnes, al superar sobradamente y en el primer intento –había tres posibilidades– la marca lograda en 2011 por la capital de China, Pekín, que consiguió 351 ósculos seguidos.

Han sido 19 minutos de besos sin interrupción. El primero lo ha dado Oriol Joanpere, el actor que dio vida a Diego de Marcilla en la recreación de la leyenda de los Amantes de 2017. Lo ha recibido la alcaldesa, Emma Buj, que a su vez ha besado a su esposo y este al concejal de Cultura, José Luis Torán. La cadena ha continuado hasta llegar a Iris Latorre, la actriz que encarnó el pasado mes de febrero a Isabel de Segura en ‘Las Bodas’ y que ha recibido el ósculo de su novio, Joaquín. Así, los Amantes han podido darse, a través de cientos de turolenses, el beso que no se dieron en el siglo XIII.

Parecía fácil, pero no lo era tanto. El beso solo podía recaer en la mejilla o en los labios y no prolongarse más de 5 segundos. A punto ha estado una pareja de romper la cadena al alargar su beso, si bien los silbidos del resto les han alertado de que pasaba el tiempo. Instantes antes de empezar la prueba había nervios entre los besadores. Valentín y Carmen, casados desde hace 25 años y con los dorsales 351 y 352 –marcaban el inicio de la consecución del reto– confiaban en no tener fallos. "Es un desafío muy bonito y lo hacemos por Teruel", ha dicho ella.