El Bajo Aragón pide a Celaya que aclare en Alcañiz el estado de las obras del hospital

El 6 de octubre del pasado año se colocó la primera piedra de lo que será el nuevo hospital de Alcañiz. Sin embargo, no fue hasta el 19 de febrero cuando las máquinas comenzaron a mover tierras. "Estos trabajos no significan realmente que las obras hayan comenzado", subrayó Martínez, tras haber estado más de una hora dialogando con miembros del Departamento de Sanidad y con el jefe de las obras de este centro. Una cita que llevaban mucho tiempo demandando, según explicaron desde este colectivo.

La principal reivindicación que quisieron trasladarles es la necesidad de que el consejero Celaya "o alguien de su equipo" visite la localidad. "Nos gustaría que viniese a Alcañiz en un acto público donde la ciudadanía pudiese preguntarle directamente", comentó la portavoz de la plataforma, ya que en las calles hay una "alarma social" que se está produciendo por la lenta evolución de esta instalación tan necesaria para la comarca, donde la población está creciendo notablemente y, por otro lado, muchos de sus habitantes tienen edad avanzada y necesitan esta infraestructura.

"El hospital actual está viejo y se queda pequeño", explicó Jorge Tabuenca, también de esta plataforma del Bajo Aragón. En este sentido, señalaron que el hospital de Alcañiz no cuenta tampoco con uci ni uvi "aunque sí una uvi móvil". "Nuestro hospital más cercano en la provincia es el de Teruel y está a unos 160 kilómetros de distancia", comentaron. Por otro lado, el colectivo quiso recalcar que la "lucha para parar la licitación público-privada y hacerla 100% pública" sucedió hace casi tres años.

Los plazos siguen adelante

Los plazos de las obras y los problemas que han ido surgiendo durante estos meses fueron los temas principales que se pusieron ayer sobre la mesa. No obstante, desde el colectivo quisieron dejar claro que ellos "no son los altavoces de nadie". A pesar de estos inconvenientes, el estreno de la instalación sigue adelante y sería dentro de 52 meses, es decir en el año 2021. "Los plazos dicen que el 31 de mayo estará todo cimentado y comenzará a subirse la estructura", narró Martínez. "Hemos salido con más información de los trabajos, pero no con más garantías de que se lleguen a cumplir los plazos", añadieron. En ese mismo sentido, niegan que rescindir el contrato con la empresa concesionaria pudiera acelerar la construcción. "El Gobierno de Aragón tiene que exigirle a esta compañía que cumpla los plazos", aseguraron desde la plataforma, aunque entienden que "es un proceso lento".

Por otro lado, la plataforma confesó su temor a que se utilicen estas obras para hacer campaña política y que lleguen las elecciones y gane otro partido político y la demora aumente. "PP y PAR nos han dicho que hay que construirlo con dinero privado", concretó Martínez.