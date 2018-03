Un actor revive al arquitecto Pablo Monguió para mostrar al turista la ciudad modernista

La originalidad reside en que el ‘cicerone’ de la ruta es un actor aficionado que da vida a Pablo Monguió, el arquitecto catalán, discípulo del maestro Gaudí, que vivió y trabajó en Teruel entre los años 1897 y 1918 y fue el artífice de algunos de los principales edificios modernistas de la capital turolense.

"Creo que es un personaje que ha nacido conmigo, porque he tenido que interpretarlo ya varias veces y nadie más lo ha hecho en Teruel", explicó al inicio del recorrido turístico Jesús Garcés, el actor que se mete en la piel del famoso arquitecto. Garcés viene dando vida a Pablo Monguió cada año desde noviembre de 2012, cuando el Ayuntamiento organizó la primera Semana Modernista para poner en valor, mediante recreaciones teatrales, aquella etapa histórica. A partir de ahora, lo hará también dos veces al mes hasta final de año para mostrar la arquitectura art déco.

Vestido con levita, chistera y bastón y haciendo gala de un estudiado acento catalán con el que dio realismo a la interpretación, Garcés condujo al grupo por las calles del Centro Histórico de Teruel deteniéndose en cada uno de los principales edificios. La primera parada fue ante la Casa Bayo, obra de Monguió coronada por un ‘ave fenix’ forjada en uno de los balcones por el herrero de la época Matías Abad. La Casa del Torico –hoy propiedad de la Caja Rural de Teruel–, la Casa de la Madrileña –uno de los mejores ejemplos de arquitectura modernista en la ciudad–, la portada de la Catedral o la Casa Ferrán, todas ellas firmadas por Pablo Monguió, fueron otros de los ejemplos mostrados a los turistas.

"Conocíamos el Mausoleo de los Amantes y las torres mudéjares, pero no el modernismo de Teruel y nos ha sorprendido gratamente", afirmaba uno de los visitantes, Pascual Rubert, de Castellón, quien acudió a la capital turolense con su esposa y unos amigos.

Para interpretar a Monguió y guiar a los turistas por los más importantes enclaves modernistas, Jesús Garcés se ha preparado a fondo, no solo desde el punto de vista interpretativo. El actor se ha dejado asesorar por el principal estudioso de este tipo de edificios que hay en Teruel, el arquitecto Antonio Pérez. "Él me ha enseñado todo lo que sabe acerca del artista y de su obra. Aunque no existen documentos alusivos, porque el Archivo Provincial ardió durante la guerra civil, Pérez, que incluso estuvo en una ocasión con un hijo de Monguió, me ha transmitido sus conocimientos", dijo.

La actividad continuará los días 25 de marzo, 8 y 29 de abril, 13 y 27 de mayo, 10 y 24 de junio, 15 y 29 de julio, 12 y 26 de agosto, 9 y 30 de septiembre, 14 y 28 de octubre, 11 y 25 de noviembre y 9 y 30 de diciembre. La salida tiene lugar desde la Oficina Municipal de Turismo, en la Plaza Amantes, y el precio por persona es de dos euros. Además, los días 17 y 18 de noviembre, coincidiendo con una nueva edición de la Semana Modernista, también se llevarán a cabo estas visitas guiadas.

El concejal de Promoción Turística, José Manuel Valmaña, expresó estos días su confianza en que el nuevo recurso turístico tenga "proyección" y se convierta en un atractivo más para la ciudad de Teruel. "Por el momento es una prueba –aclaró el edil–, pero, según los resultados que obtengamos, podemos ampliar esta iniciativa". En cada visita podrán participar un máximo de 55 personas.