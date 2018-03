Condenado un hombre a 4 meses de prisión por tenencia de pornografía infantil

El magistrado del juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha condenado a F.C.A. a cuatro meses de prisión, según informa el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.

El acusado, después de prestar declaración, aceptó conformarse con la pena pedida por el Ministerio Fiscal y manifestó su decisión de no recurrir el fallo judicial, por lo que la resolución es firme.

El juez considera como hechos probados que F.C.A. descargaba los archivos de páginas web internacionales sin apoyo de software de intercambio de archivos.

Esto significa que no compartió archivos ni traficó ni distribuyó archivos y por eso le condena por tenencia de material pornográfico infantil.

El juez valora en su sentencia que esta es la primera vez que el hombre ha cometido un delito, que la pena que se le impone no es superior a los dos años y que no hay responsabilidades civiles que satisfacer y por eso acuerda una suspensión condicionada de la pena, a la que no se opuso el Ministerio Fiscal.

Esta suspensión queda condicionada, por tanto, a que no cometa nuevos delitos durante los próximos dos años y a que participe en programas formativos o educativos relacionados con conductas sexuales en las que estuvieren implicados menores de edad, y se le prohíbe, durante dos años, acudir o asistir a lugares frecuentados por menores, es decir, a colegios, guarderías, ludotecas, parques y jardines