Detenidos un hombre y una mujer por el atraco a un supermercado

El atraco se produjo sobre las 17.30 de la tarde y el autor, que se llevó la recaudación de la caja del establecimiento, esgrimió una pistola, aunque la Policía cree que el arma sería simulada, según informaron fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno en Teruel.

Por fortuna, el suceso no provocó ningún daño personal ni a los trabajadores del supermercado ni a los clientes que se encontraban en ese momento comprando en el establecimiento. La Policía estudia si los dos detenidos podrían mantener conexión con otras personas implicadas igualmente en el delito.

Inquietud en el barrio

El suceso llenó ayer de inquietud a los vecinos del barrio en el que se encuentra el Lidl, conocido como el Arrabal. La dueña de un bar situado a pocos metros del supermercado que sufrió el atraco y que prefiere dar solo sus iniciales, R. G. S., explicó que tanto ella como sus clientes se llevaron «un buen susto». «Me ha llamado mi hija muy preocupada para ver si estaba bien, porque la noticia ha corrido como la pólvora por toda la ciudad», afirmó.

La mujer indicó que, «como este tipo de cosas no suelen ocurrir en la ciudad de Teruel, ha cundido la alarma por todo el barrio». «Hemos estado muy preocupados», subrayó. Una clienta del bar relató que, a la hora en la que ocurrieron los hechos, se encontraba asomada a una de las ventanas de su casa cuando vio en la calle a varios agentes policiales comentando que el autor del atraco había huído corriendo por las callejuelas del barrio del Arrabal. Una vecina, Carmen, no daba crédito a lo ocurrido. «Estas cosas antes no ocurrían, no sé dónde vamos a llegar. Es muy triste que haya robos así y muy peligroso para todos», afirmó.