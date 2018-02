Solo Francis Franco recurre la sentencia que le condena a 2 años y medio de cárcel

La Audiencia Provincial de Teruel tendrá que resolver un único recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Penal que condena a Francis Franco Martínez-Bordiu a dos años y medio de cárcel, al considerarlo el conductor del todo terreno que el 30 de abril de 2012 impactó contra un coche patrulla de la Guardia Civil en una pista forestal de Lagueruela hiriendo a uno de los dos agentes.

Solo el propio condenado, nieto mayor de Franco, apelará al alto tribunal turolense por estar en desacuerdo con el fallo del Juzgado de lo Penal. El plazo para presentar el recurso acababa este viernes –el lunes que viene como muy tarde por ‘vencimiento de gracia’– y aunque la petición de aclaración de sentencia formulada por una de las partes dilata el lapso de tiempo para recurrir, la abogada que defendió en el juicio hace un mes a Francis Franco, Laura Maniega, afirma que su gabinete "respetará" el plazo establecido inicialmente tras el trámite de notificación del fallo.

Francis Franco insiste ante la Audiencia, como ya hiciera en el juicio, en que él no estaba en la provincia de Teruel cuando ocurrieron los hechos, sino que se encontraba en Madrid realizando diversas gestiones, una versión que apoyaron media docena de testigos durante la vista oral. La defensa siempre sostuvo, además, que no hay pruebas concluyentes para condenar al nieto de Franco, pues el agente que dijo haberlo reconocido como piloto del todo terreno, admitió que no fue al 100%.