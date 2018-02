Critican irregularidades en la adjudicación de los puestos del mercadillo de las Bodas de Isabel

La selección de los 250 puestos del mercado medieval que contribuye a ambientar la recreación de la leyenda de los Amantes en Teruel ha generado críticas de artesanos de la provincia, que denuncian irregularidades a la hora de ser admitidos para participar en esta fiesta. La Fundación, sin embargo, se defiende alegando que los criterios para adjudicar un puesto dan prioridad a los comerciantes de la provincia que elaboren mercancías en sus propios talleres y que estas tengan connotaciones con la época en la que se circunscribe la representación teatral.

Las críticas se refieren al funcionamiento de la adjudicación de los puestos, que un artesano bajoaragonés ha calificado de "incorrecto y falto de transparencia". Según especifica, se da la circunstancia de que mercaderes turolenses "han quedado fuera" de la selección de este cotizado encuentro, mientras que a otros "que son revendedores y de fuera de la Comunidad aragonesa han obtenido dos o más puestos".

Según continúa Emilio V. E. –que prefiere ocultar su nombre bajo sus siglas–, en la fiesta medieval basada en la leyenda de los Amantes, que tendrá lugar del 15 al 18 de febrero, no solo no se prima los artesanos de Aragón, "sino que a otros que venden productos fabricados en China y comprados en el polígono madrileño Cobo Calleja se les da varios puestos". A su juicio, este sistema de adjudicación "no es el más adecuado", si se tiene en cuenta que la Fundación "recibe una importante cantidad de ingresos a través de fondos públicos".