Andrés Villena, un fichaje de refuerzo para el Club Voleibol Teruel

El CV Teruel afronta la segunda vuelta de la temporada con un fichaje sorpresa: Andrés Villena, internacional y exjugador del equipo francés Toulouse Voley, y gran conocedor de la plantilla turolense por haber competido contra ella en las filas del Palma, en la pasada campaña; y en el Unicaja Almería, la anterior.

El club presentaba este miércoles al jugador gaditano, que viene a reforzar desde su posición de opuesto al equipo de cara a los dos trofeos que faltan por disputar, la Copa del Rey y la Superliga. Es lo que explicaba el entrenador, Miguel Rivera, quien definía a Villena como un jugador de "dilatada experiencia, potente ataque, brazo muy pesado y muy ordenado en la defensa". Características, a su juicio, que permiten completar la plantilla con una pieza fundamental dentro del panorama del voleibol nacional. "Conoce bien la Superliga –explicaba el preparador–, así que en cuanto se presentó la posibilidad, ya que venía de un periodo largo de inactividad, se le contrató".

Lo cierto es que Andrés Villena tuvo que abandonar prematuramente las filas del Toulouse debido a la recaída de una dolencia sufrida a consecuencia de una antigua operación en una de sus tibias. Miguel Rivera reconocía que el jugador todavía no está al cien por cien de sus facultades físicas, por lo que no participará en el próximo encuentro en Melilla. "Necesita una readaptación física a la competición –aclaraba el entrenador del Teruel–, y esto requiere un proceso paulatino: no tenemos prisa".