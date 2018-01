Manuel Andreu: "Aquel tío disparó con la intención de matarnos a los dos y eso lo sabían"

"Yo se lo decía a mi mujer mientras estaba ingresado. Hasta que no pase algo gordo, no lo buscarán bien. Y así pasó". Manuel Andreu, una de las víctimas del primer tiroteo que se produjo en Albalate del Arzobispo el 5 de diciembre, se recupera en su casa de la herida de bala que le atravesó parte del cuerpo y estuvo a punto de causarle la muerte. Tanto él como su familia confían en que reciba el alta médica en unas semanas pero también saben que las heridas emocionales no se terminarán de cerrar nunca.

Sentado en el sofá de su casa, recuerda cómo ocurrió todo. Con numerosos detalles que evidencian la peligrosidad de Norbert Feher, su intención de matarles –a él y a Manuel Marcuello, el cerrajero– y la falta de un dispositivo acorde a la situación. "Sabían que no llevaba vehículo y que estaba por aquí, entrando a masicos todos los días y en un perímetro muy pequeño. No lo buscó nadie", lamenta. Feher campó a sus anchas por el monte albalatino hasta que el 14 de diciembre asesinó en Andorra a sangre fría a tres personas, los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero; y al ganadero José Luis Iranzo.

El propietario del masico en el que se encontraba Feher, que quiere agradecer la labor de todos los médicos que le han intervenido y el apoyo recibido por amigos y familiares, es pesimista con respecto a que nadie asuma responsabilidades. "En este país no dimite nadie", reflexiona cabizbajo. Piensa que es un problema político puesto que no se puso en marcha un despliegue con equipos especializados hasta que no se produjeron los asesinatos el 14 de diciembre. "¿Pero qué más querían que pasara después de dos intentos de asesinato?".