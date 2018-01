El fiscal tilda de "ficticio" el relato de Francis Franco con el que se exculpa de atentado

El Ministerio Fiscal cargó este miércoles en su escrito de conclusiones contra Francis Franco y afirmó que el viaje desde su finca de Aranda del Moncayo (Zaragoza ) a Madrid y de aquí a Calatayud, que relató para probar que no conducía el todo terreno que el 30 de abril de 2012 embistió a un coche patrulla de la Guardia Civil que le perseguía por una pista forestal entre Lagueruela y Collados, es "ficticio".

El fiscal destacó que las declaraciones de los 6 testigos de la defensa, según las cuales el nieto mayor de Franco estaba aquel día en Madrid haciendo gestiones y sería un extrabajador suyo quien pilotaría el todoterreno, tienen lagunas y "no llegan ni a coincidir". La acusación pública sostiene que no se sabe quién le lleva desde Aranda al AVE Calatayud-Madrid, que el procesado no ha presentado los billetes del tren y que los repetidores sitúan su teléfono móvil cerca de donde ocurrieron los hechos. "Ese vehículo era conducido por el señor Franco", concluyó.

El abogado del Estado, que defiende al cuerpo armado, y el de la acusación particular, ejercida por un agente que resultó herido en la colisión, estiman que los testigos incurrieron en contradicciones. El letrado de esta última parte, Carlos Muñoz, incidió en que las antenas apuntan a que el teléfono móvil de Francis Franco hizo aquel día el mismo recorrido que Iván L., el joven que en un primer momento dijo haber sacado del lugar en su coche a Francis Franco y a un empleado suyo, si bien luego se retractó y negó que uno de ellos fuera el nieto de Franco. "No hay una explicación creíble", afirmó Muñoz.