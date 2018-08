El grupo Arcoíris invertirá 6,5 millones de euros y creará 120 empleos en los próximos 3 años

El grupo cooperativo emplea actualmente a un 27% de la población activa del Matarraña. "Estamos lejos de Teruel y de Zaragoza y para nosotros es una satisfacción que esté aquí el presidente. Estamos muy contentos de que conozca nuestro trabajo", explicó Delfín Albesa, presidente del grupo Arcoíris. Además de la masa de trabajadores, Arcoíris está integrado por una masa de 1.131 socios, de los que 783 son del Matarraña.

Lambán reconoció la contribución del grupo al desarrollo rural, trascendiendo incluso su impacto más allá de la comarca del Matarraña, a través de la cooperación en el ámbito agroalimentario. Igualmente, destacó su apoyo al desarrollo de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, ya que es uno de los principales productores y valedores.

"El Matarraña alberga uno de los paisajes más bellos de Aragón. Pero solo de eso no se vive y es fundamental una actividad de comercialización como la que está llevando a cabo Arcoíris", explicó Javier Lambán.

La exportación es otro de los puntos fuertes del grupo, que actualmente exporta a buena parte de Europa y a países como Costa de Marfil, Angola o China, superando el 30% de volumen de exportación sobre el total de ventas. Respecto a la situación con la vecina Cataluña, desde el grupo afirmaron que, aunque no es agradable la realidad política, no han notado ninguna repercusión. "Somos aragoneses, tenemos muy buena relación con Cataluña y afortunadamente no hemos notado ninguna pérdida", dijo Albesa.

Durante la visita, la dirección del grupo, mostró la apuesta de Arcoíris por el sector cunícola. Visitaron el matadero de conejos y tuvieron oportunidad de mostrar el envasado y una novedosa hamburguesa que se comenzó a comercializar hace varios meses. Entre 2015 y 2017, el grupo ha invertido más de cinco millones de euros y ha recibido un millón en ayudas públicas, tanto a través del Fite como de programas de Desarrollo Rural. Han realizado obras en el matadero de porcino, que incluye un túnel de oreo y una sala de despiece de conejos. En el futuro, hasta 2021, tienen previsto diseñar una nueva línea de fabricación en el sector de piensos, un túnel de congelación en la sala de despiece, así como una línea de matanza más rápida en el matadero de corderos, entre otras iniciativas.

El presidente de Aragón, que estuvo acompañado por la consejera de Cultura, Mayte Pérez; el delegado de DGA en Teruel, Antonio Arrufat; y el subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, quienes fueron recibidos por el director general del grupo, Juan José Moles, con quien recorrió las nuevas instalaciones de la Ciudad de la Carne y así como las dependencias de la fábrica de piensos de Guco, inaugurada en 1978 y germen del actual grupo agroalimentario.

Además del Matarraña, el grupo cooperativo cuenta con trabajadores del resto del Bajo Aragón Histórico así como de la Terra Alta en Tarragona y la comarca de Morella en la también vecina Castellón.