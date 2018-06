Seis meses de cárcel para un pirómano que provocó 6 incendios alrededor de La Puebla de Híjar en una tarde

Según recoge la sentencia, el procesado, Tomás S. S., de 65 años y vecino de La Puebla de Híjar, padece trastorno de la personalidad y del estado de ánimo, lo que ha sido considerado por el juzgador como una eximente incompleta a la hora de condenarlo. La defensa ha solicitado, además, la suspensión del ingreso en prisión a cambio de que se someta a un tratamiento ambulatorio en la Unidad de Salud Mental de Alcañiz y de que haga frente al pago de la responsabilidad civil.

El fallo considera probado que entre las 15.00 y las 19.00 de aquel 28 de agosto de 2016, Tomás S. S., “de modo deliberado y consciente del riesgo que suponía su acción”, prendió fuego, mediante un mechero u otro utensilio similar, en diferentes zonas de vegetación del suelo, predominantemente pasto, muy inflamable, provocando un incendio forestal desde distintos lugares de dicha localidad, concretamente, el Camino Negro, los antiguos silos, el Camino de la Harinera, el Calvario, el paraje Valdefrías y el Camino de las Balsas. Al parecer, el pirómano se desplazaba en una bicicleta.

El incendio, continúa el fallo, se vio favorecido por el calor y la escasa humedad del combustible, lo que hizo que se propagara formando un frente predominante junto a varios conatos. Si bien estos últimos pudieron ser apagados rápidamente por la ágil intervención de los bomberos, el fuego no pudo ser extinguido en su totalidad hasta las dos de la madrugada del 29 de agosto. En total, las llamas afectaron a 8,5 hectáreas de arbolado, matorral, cañaverales y superficie agrícola. En las tareas para apagar las llamas participaron más de 60 personas entre técnicos y agentes forestales, brigadistas, bomberos, voluntarios, Guardia Civil, Policía y personal civil. Además, fue necesaria la utilización de dos helicópteros y ocho autobombas.

El Servicio Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Teruel valoró los daños causados en el medio natural en 1.604 euros y los gastos de extinción del incendio en 7.676 euros.

El alcalde de La Puebla de Híjar, Pedro Bello, recordó este jueves que, si bien el núcleo urbano no se vio amenazado por el fuego al estar protegido por un cinturón de huertas, la “psicosis” se adueñó de los vecinos. “Veíamos con gran preocupación que iban apareciendo fuegos de una manera orquestada y no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Eso fue lo peor, no saber qué estaba pasando”.