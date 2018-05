Quejas en la zona de Gúdar-Javalambre por los recortes en el servicio regular de autobuses

La presidenta de la Comarca de Gúdar-Javalambre y alcaldesa de Linares de Mora, Yolanda Sevilla, se ha mostrado hoy “indignada” por el recorte que ha sufrido el servicio de transporte regular en autobús que comunica a los vecinos de nueve localidades de la zona con la capital turolense y con Valencia.

Según explica Sevilla, el autobús que diariamente recogía viajeros de Mosqueruela, Linares de Mora, Puertomingalvo, Nogueruelas y Rubielos de Mora para enlazar con el servicio que cubre la línea Madrid-Teruel-Valencia se ha quedado reducido a tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y viernes, y, por si fuera poco, los horarios no permiten conectar con los horarios de frecuencia de aquella. De igual forma, el bus que todos los días a excepción de los sábados vertebraba Alcalá de la Selva, Mora de Rubielos, Valbona y Valdelinares conectando con la ruta Madrid-Teruel-Valencia ahora solo pasa los martes y los jueves.

“Esta mañana no ha salido el autobús y mis vecinos se han quedado en tierra; una señora iba al médico y no ha podido acudir a la consulta”, denuncia Yolanda Sevilla, quien se queja, además, de que no han sido informados los ayuntamientos de los cambios realizados. “No hay derecho -continúa-; el autobús es nuestro único medio de comunicación, porque aquí no tenemos tren ni nada”. La presidenta comarcal, en alusión a la gran manifestación celebrada el pasado 6 de mayo en la capital aragonesa con el lema 'Salvemos Teruel', ha recordado que “el domingo gritábamos todos en Zaragoza que Teruel existe, pero a la hora de la verdad, la provincia no existe”.