Los vecinos de Armillas se reservan el derecho de admisión

A partir de ahora queda prohibido el acceso a la localidad de Armillas (Teruel) desde la A-222 (Teruel-Montalbán-Zaragoza). El objetivo es que los camiones que actualmente utilizan esta vía "y la destrozan", no tengan los permisos para hacerlo. "La minera Sabater accede al pueblo por este camino privado de manera esporádica provocando importantes desperfectos en las fincas privadas y en el terreno" , explica Miguel Morte, portavoz de la Plataforma de Armillas. Por ello, desde este momento cuentan con las correspondientes señales que recuerdan la naturaleza de este acceso.

Según recalcan, este camino fue realizado por los vecinos y propietarios de las fincas de la zona hace unos 50 años y su uso es exclusivo para ellos. Sin embargo, desde hace dos años mantienen un importante litigio con la minera Sabater, "que ha usado sin permiso alguno y destrozado este camino, llegando a romper los aleros de algún edificio".

Debido a la prolongación del conflicto entre este municipio (que pertenece a Vivel del Río) y la empresa, los vecinos han decidido poner carteles en los que se prohibe el paso a toda persona ajena a la localidad. De este modo, para acceder al pueblo se deberá dar una vuelta de unos 20 kilómetros (a través de la TE-V-1148 desde Vivel). En el caso de que no se tome este camino, avisan, "serán denunciados".

Este segundo acceso lleva construido desde principios del siglo XX y, según recalcan desde la Plataforma de Armillas, es "estrecho, abrupto, lleno de curvas y alcantarillas". "Por ello nos construimos la otra opción y no queremos que, por el paso de camiones no autorizados, el camino se destroce, imposibilitando nuestro acceso", recuerdan.

La disputa adquirió un nuevo nivel hace poco más de un año, cuando la minera Sabater solicitó la ocupación de estos terrenos para el tránsito de sus camiones, reconociendo que era un camino privado. "La Dirección General de Minas del Gobierno de Aragón todavía no ha resuelto su solicitud y esperamos que atienda las peticiones del Justicia para que saquen las arenas por otros caminos. Esta es la única forma de terminar definitivamente con el conflicto", subrayan.

Como alternativa, los vecinos de Armillas han ofrecido hasta cuatro caminos; entre los que destaca el de Segura de Baños, que ya se utiliza para estas cuestiones. "La intención es que no puedan pasar y, a consecuencia, no sigan deteriorando la vía de acceso más directa a nuestras fincas. Estamos despoblados pero no muertos", puntualizan. Asimismo recuerdan que en los últimos meses, el Justicia de Aragón ha realizo múltiples gestiones y ha apoyado en todo momento la postura y las alternativas ofrecidas desde Armillas.