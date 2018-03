Rescatan a once personas aisladas en la nieve en El Portillo de Guadalaviar

La Guardia Civil ha rescatado en la madrugada de este sábado, 17 de marzo, a once personas, cinco de ellas menores de edad, en un camino forestal cercano al puerto del Portillo de Guadalaviar , según han informado los agentes en un comunicado.

La nevada, que tuvo lugar durante parte de este viernes en la provincia turolense, provocó que varios conductores y sus acompañantes se vieran sorprendidos, quedando atrapados en sus vehículos en el camino forestal asfaltado TE-F 9030, que transcurre desde la carretera A-1704 a la localidad de Guadalaviar.

Las personas atrapadas por la nieve tuvieron que caminar durante varios kilómetros buscando una zona con cobertura telefónica para solicitar ayuda de la Guardia Civil, y sin conocer el lugar en el que se encontraban.

Para el rescate, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda formado por dos patrullas de la localidad de Albarracín, que encontraron a los vehículos inmovilizados en el camino forestal asfaltado TE-F 9030. Según ha informado la Guardia Civil, las personas se encontraban en buen estado físico, y fueron trasladadas en vehículos oficiales a la localidad de Griegos, donde tenían alojamiento para pasar el fin de semana, ante la imposibilidad de poder mover sus vehículos.

Consejos para evitar percances en la nieve

Para la preparación de un viaje, ante la posibilidad de condiciones meteorológicas desfavorables, la DGT hace las siguientes recomendaciones:

Informarse de la previsión meteorológica y el estado de las carreteras antes de iniciar la marcha.

Poner el vehículo "a punto" y conducir con prudencia.

Ante la presencia de nieve en la calzada, encender las luces de cruce (para ver bien y ser visto), evitar aceleraciones y deceleraciones bruscas, así como adelantamientos; y anticiparse ante cualquier incidencia para no tener que utilizar los frenos manteniendo la velocidad reducida.

"Tan pronto como la carretera se vea blanca o cuando lo demanden las Fuerzas de la Guardia Civil, se colocarán las cadenas en las ruedas motrices, en caso de no llevar neumáticos de invierno", informan desde la DGT.

Las cadenas se instalarán en lugares apartados de la calzada y de fácil acceso para el vehículo, evitando entorpecer la circulación de la carretera, o situarse en lugares donde puedan ser atropellados por otros vehículos.

Del mismo modo, los expertos instan a no pararse nunca en la calzada y no adelantar a una máquina quitanieves mientras esté trabajando. Además, aconsejan aparcar fuera de la carretera y no abandonar el vehículo más que estando seguro de poder llegar a una casa o refugio para solicitar ayuda.

Si se circula por una autovía -añaden las mismas fuentes- conviene ocupar el carril derecho. Además, es aconsejable llevar el depósito de combustible lleno, la batería del teléfono móvil cargada, llevar agua, ropa de abrigo y algún alimento energético, concluyen las mismas fuentes.