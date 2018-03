Alcañiz conmemora con un homenaje unánime el 80 aniversario de su bombardeo

"Las bombas no son inteligentes, no miran quién está debajo. Aquel día me hallaba con mi abuela y al cruzar la calle comenzaron las estampidas. Al ir a casa no le dio tiempo ni de abrir el piso, nos quedamos en el zaguán. Me arropó y ya nos fuimos a un refugio, pero había pasado todo. Casas destruidas, mucho polvo...La ciudad quedó destruida y con muchas vidas perdidas". Quien habló así es Emilio Calatayud, uno de los supervivientes del bombardeo, que causó más de 500 muertos en Alcañiz hace 80 años. Dos minutos fueron suficientes para cambiar la historia de la capital bajoaragonesa el 3 de marzo de 1938. Ese soleado jueves, catorce aviones de la Aviación Legionaria Italiana descargaron 10.000 kilos de explosivos sobre la población perpetrando uno de los bombardeos más sangrientos cometidos durante la Guerra Civil española contra la población civil y el suceso ocurrido en un solo día más sanguinario de toda la contienda en Aragón.