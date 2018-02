Rubielos de Mora, un pueblo de cine

El pasado 25 de noviembre, la asociación MásXRubielos, creada con el objetivo de generar proyectos e iniciativas para consolidar un futuro viable, sostenible y próspero en la localidad turolense de Rubielos de Mora, puso en marcha uno de sus primeros proyectos anunciados: la creación de un cine en el palacio de exposiciones del municipio.

La primera película que se proyectó en la sala fue ‘Del revés’ y desde entonces las sesiones no han dejado de atraer a vecinos y visitantes del pueblo, que por un módico donativo de 1 euro por entrada pueden disfrutar de las películas que se proyectan en el nuevo cine de Rubielos de Mora.

“Realmente no es un cine de estreno y no podemos competir con las salas de Teruel o con las de otras poblaciones cercanas, -aclara Javier Aparicio, vocal de la asociación-. Contamos con todas las licencias y permisos de proyección y todos los seguros de responsabilidad civil pero no podemos proyectar películas que hayan sido estrenadas en el último año. Por eso estamos siempre pendientes del calendario para seleccionar aquellas que ya han cumplido un año de su estreno para proyectarlas en esta sala”.