Pérez, elegida secretaria general del PSOE con el 80% de los votos pese a la retirada de los críticos

El acuerdo alcanzado en las primarias de noviembre de integrar en el nuevo comité a diez nombres afines a Pedro Sánchez quedó hecho trizas poco antes de proceder a la votación de los nuevos representantes provinciales al ser vetado uno de los integrantes del sector alternativo, el exalcalde de Calanda, Manuel Royo. Los críticos optaron ante esta decisión por retirar íntegramente la lista. "O todos o ninguno", señalaba la líder provincial de este sector, María José Villalba, para quien esta postura pone de manifiesto "no haberse respetado las condiciones pactadas".

La expulsión de Royo de UGT hace varios años y el hecho de estar relacionado con una causa judicial parecen estar entre las razones que han motivado las reservas del sector oficialista a la hora de incorporar su nombre a la nueva Ejecutiva. Mayte Pérez reconocía tras su nombramiento que habían ofrecido a los sanchistas la posibilidad de integrar en el órgano de gobierno del partido a diez de sus seguidores. "Pero –confesaba– había una persona propuesta que generaba discordia". Pérez, no obstante, quiso destacar que más importante que las personas, los socialistas valoran los nuevos retos del partido. "Lo fundamental –sostenía– es que el PSOE tiene la receta para resolver los problemas sociales y para constituirse como la primera fuerza política en las elecciones de mayo de 2019".

La nueva líder de los socialistas turolenses, que sustituye en el cargo a Vicente Guillén, considera que la Ejecutiva provincial aprobada este domingo, que solo registró 23 votos en blanco, se trata en realidad de una "lista de integración". "Y lo es ­–aclaró– porque están representadas todas las comarcas de la provincia". Dijo que para articular esta línea de acción, se ha decidido la creación de un nuevo órgano ejecutivo territorial, con la participación de alcaldes y tenientes de alcalde de los pueblos de la provincia.

Un punto de inflexión

Mayte Pérez se refirió a su próximo mandato como "una nueva etapa" para su formación. "A partir de hoy –explicaba– se establece un punto de inflexión, que permitirá ofrecer a la sociedad proyectos de futuro".

El congreso, en el que participaron 122 delegados, se alargó más de lo previsto porque, según Pérez, "este es un partido vivo y dinámico, en el que el debate es la norma para llegar a acuerdos".

Entre los retos que se plantea la nueva secretaria general figuran un mayor acercamiento a la sociedad y al sector juvenil, en particular. "Tenemos que empatizar con la sociedad", apuntaba en su discurso final, para a continuación mostrar su confianza en que el partido vuelva a ser "el lugar de referencia para los líderes sociales y los representantes de los jóvenes de la provincia".

El secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, cerró el congreso destacando las acciones políticas impulsadas por Mayte Pérez al frente de la Consejería de Educación, con el aumento de plantillas de profesores y evitando el cierre de escuelas rurales propiciado, a su juicio, en esta legislatura. Asimismo, recordó que no hay un solo hito de importancia en esta provincia "que no esté asociado al PSOE Teruel". Citó el aeropuerto, el desarrollo de la industria de la nieve o el desbloqueo de la construcción de los nuevos hospitales. Por este motivo reprochó a los turolenses haber "sido injustos" con esta formación, al no tener reconocimiento estos avances en los resultados electorales.

Javier Lambán dijo estar plenamente convencido de que bajo el liderazgo de Pérez se va a conseguir que los socialistas se alcen como la primera fuerza política de la provincia de Teruel.