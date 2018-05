Pisos de alquiler por menos de 300 euros al mes

MF26/01/12 00:00

Vamos, que se han tenido que comer con patatas esos pisos y ahora los bancos y cajas tienen que darle salida a tanto piso como sea para no perder dinero con los pisos parados, desgravarse impuestos con las subvenciones, y de paso hacerse un poco de publicidad y lavar su imagen. La noticia no es mala, pero mejor sería la noticia de que que son 190 viviendas en lugar de 19, o que las entidades financieras condonan los intereses de las deudas contraídas por los ciudadanos como compensación por su papel en esta ya larga crisis, o que los bancos y cajas no abusan de su poder para desahuciar a familias necesitadas, o que los altos banqueros no se nos ríen de los ciudadanos con sus multimillonarias jubilaciones, o que apoyan el crédito a los jóvenes (y no tan jóvenes) emprendedores para generar empleo y riqueza, o que no abusan de sus comisiones, o que... ¡hay tantas noticias realmente buenas que podrían dar, y tan pocas posibilidades de que lo hagan...!