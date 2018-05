"Nos sentimos discriminados por vivir en un pueblo, y no tener ayuda de comedor y transporte"

Los niños que viven en el medio rural y están obligados a desplazarse a otra localidad para ir al colegio tienen derecho a transporte escolar y comedor gratuitos. Pero cumpliendo unos requisitos que se endurecieron hace dos años. El Departamento de Educación modificó la normativa en mayo de 2013 y decenas de familias -especialmente en el entorno de Zaragoza- se quedaron sin ayudas. Varias familias de pequeños pueblos de Huesca afectadas por esta situación han denunciado en las últimas semanas que "se sienten discriminadas" y el Justicia se ha sumado a las críticas.



La orden que regula el transporte escolar recoge que se podrían estudiar excepciones, pero no ha sido así ni en este caso ni en el de otra familia de Villanova (en ha llevado su caso al Justicia. Su hija de 3 años va al colegio de Benasque, pero no tiene derecho a comedor gratuito porque los colegios que corresponden a Villanova son los de Sahún (una escuela unitaria) y Castejón.

"Elegimos el de Benasque porque está cerca de nuestra casa y porque yo trabajo allí. Cuando hicimos la matrícula no sabíamos que este colegio había dejado de estar adscrito a nuestra localidad después de más de 30 años. Otro niño de nuestro pueblo está en la misma situación. Sí nos dejan usar la ruta escolar porque pasa por nuestra localidad y hay plazas libres, pero no se les considera 'alumnos transportados' y no tienen derecho al comedor. El Justicia nos ha dado la razón, pero la Administración no ha respondido", se lamenta la madre, Aránzazu Ariza. La orden que regula el transporte escolar recoge que se podrían estudiar excepciones, pero no ha sido así ni en este caso ni en el de otra familia de(en La Ribagorza ) queSu hija de 3 años va al colegio de Benasque, pero no tiene derecho a comedor gratuito porque los colegios que corresponden a Villanova son los de Sahún (una escuela unitaria) y Castejón.Cuando hicimos la matrícula no sabíamos que este colegio había dejado de estar adscrito a nuestra localidad después de más de 30 años. Otro niño de nuestro pueblo está en la misma situación. Sí nos dejan usar la ruta escolar porque pasa por nuestra localidad y hay plazas libres, pero no se les considera 'alumnos transportados' y no tienen derecho al comedor. El Justicia nos ha dado la razón, pero la Administración no ha respondido", se lamenta la madre, Aránzazu Ariza. Sugerencia del Justicia El Justicia recuerda -en un informe publicado esta semana- que "el transporte escolar es un servicio complementario para garantizar la educación a los escolares aragoneses que residen en el medio rural". Aunque la orden establece que "no tendrán derecho a la prestación gratuita cuando la escolarización se efectúe voluntariamente en un centro distinto al que le corresponde por su residencia habitual". Esta familia de Villanova ha elegido este colegio porque su madre es profesora allí.



En el proceso de escolarización se permite elegir colegio tanto por la proximidad al domicilio familiar como al laboral, pero esto último no se tiene en cuenta a la hora de solicitar las ayudas. "En el medio rural si los solicitantes optan por el domicilio laboral se les excluye explícitamente de la gratuidad de los servicios de transporte y comedor escolar. Se está otorgando a estos alumnos un tratamiento distinto al que se hubiera dado en un medio urbano, por lo que deben adoptarse determinadas medidas para dotar de una mayor igualdad al procedimiento de elección de centro por parte de las familias que residen en pequeñas localidades.", señala Fernado García Vicente.



El Justicia sugiere que el Departamento de Educación estudie la conveniencia de conceder la gratuidad de los servicios complementarios de transporte y comedor escolar a aquellas familias del medio rural que escolaricen a sus hijos en un centro distinto al asignado por la Administración educativa, alegando motivos razonables.



Nicolás y Carmen Gil, de 11 y 6 años, viven en, un pequeño pueblo del Somontano que no tiene colegio, y van a la escuela de Adahuesca , la más cercana. Hasta el curso 2011-12 recibían una ayuda por el transporte y el comedor. Pero la orden del 14 de mayo de 2013 fijó un nuevo criterio: solo tienen derecho a ayuda los que tengan que desplazarse a más de 4 kilómetros de su domicilio. Ellos viven a 3,5 kilómetros y. Sus padres reclamaron al servicio provincial de Educación y llevan un año esperando una respuesta."La norma es arbitraria, incoherente e injusta.y no tener acceso a los mismos servicios que las familias que viven en otros pueblos o en ciudades. Presentamos una reclamación en mayo de 2014 y aún no hemos recibido ninguna respuesta oficial. En marzo de 2015 nos mandaron un mail y nos dijeron que estudiarían nuestro caso. No somos un caso aislado, somos parte de una situación que se agrava día a día. Vamos a presentar una queja al Justicia de Aragón", afirma el padre, Rafael Gil.