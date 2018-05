Yesa anegó la tierras de Esco en los años 60, pero no los recuerdos de sus vecinos

Pá Utebo11/05/14 00:00

Hipocresía?.? En la comunidad de vecinos en la que vivo en el Actur, tiene más? habitantes? que en la mayoría de los pequeños pueblos de Aragón y no tenemos un medico, tres profesores, transporte escoñar, alumbrado público, Alcalde, concejales, fiestas patronales, aguaciles, etc. Los tenemos que pagar de nuestros bolsillos (Administrador, empresas de mantenimiento, limpieza, etc.) aparte de los impuestos que pagamos, como los del pueblo, pero no nos quejamos?. Hipocresía? Te habrás quedado calvo de pensar