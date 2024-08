La 'Uve', el 'Gusano loco' y el 'Telecombate', principales novedades de las ferias de Huesca

Una caída libre de 35 metros en un vagón con arneses de seguridad que va montado sobre un raíl en forma de 'v'. Es la sensación que experimentarán quienes se suban a la 'Uve', la atracción estrella de este San Lorenzo 2024.

Aunque esta y otras ferias han comenzado a instalarse ya en el recinto ubicado junto a la explanada exterior del Palacio de Congresos de Huesca, escenario de los grandes conciertos -todos ellos gratuitos- de las fiestas-, los feriantes no prevén abrir hasta el próximo jueves 8 de agosto.

Un año más, alrededor de 60 atracciones estarán repartidas un año más por una superficie de más de 16.000 metros cuadrados. "Hasta que la gente no haya acabado de montar y de pasar todas las revisiones -de los técnicos municipales, los bomberos y la Policía Local-, no se puede abrir el recinto por motivos de seguridad", explica Iván Sada, presidente del colectivo de feriantes.

En las atracciones de adultos, además de la espectacular ‘Uve’, también se estrena el ‘Barco pirata’ y repetirán otras como el ‘Laser Show’, el ‘Jamaica Beach Party’ o el ‘Inverter’. Mientras, las infantiles contarán con otras dos novedades que pueden compartir los padres y sus hijos como el ‘Gusano loco’, un pequeño tres de vagones con subidas y bajadas; y el ‘Telecombate’, unas naves espaciales -tipo ‘Saltamontes’ pero con una velocidad mucho menor- que se elevan y giran. Junto a todas ellas habrá también una docena de puestos de hostelería y una veintena de casetas y tómbolas.

Los precios todavía no están fijados. Iván Sada es partidario de no poner la ficha "muy cara", pero también deja claro que los feriantes tienen libertad para marcar el precio. No obstante, cree que se mantendrán los de 2023, que rondaban los 4 euros. "El margen que queda es muy justo porque tenemos una presión fiscal muy elevada", remarca.

El año pasado, los feriantes llegaron a un acuerdo a última hora con varias peñas recreativas para ofrecer descuentos de 50 céntimos a sus socios en algunas atracciones, y aunque este año se les ha vuelto a plantear, de momento no hay nada cerrado.

Aunque el verano está siendo desigual en cuanto a ventas en las distintas ciudades que celebran sus fiestas, Iván Sada se muestra "optimista" con San Lorenzo. El recinto ferial se mantendrá abierto hasta el viernes 16 de agosto, cuando celebrarán el tradicional 'Día del niño' con descuentos especiales.

Si finalmente abren el 8 de agosto, el Ayuntamiento de Huesca les obligará a apagar la música del recinto ferial a la 1.00 de la madrugada. Del 9 al 14 de agosto, podrán alargar el funcionamiento hasta las 5.00 (aunque las infantiles suelen cerrar ya sobre las 2.00). El día 15, a las 3.00, y el día 16, a la 1.00.