Cuándo es el chupinazo de las Fiestas de San Lorenzo 2024 en Huesca

"Me he emocionado tanto que he llorado, no podía ni hablar". Así reaccionaba la hostelera Alegría Blan al enterarse de que iba a cogerle el relevo al maestro pastelero Raúl Bernal. Ya solo quedan cuatro días para que Alegría, propietaria del Bar Brasil junto a su marido Álvaro Gracia desde hace más de 50 años, lance el cohete anunciador del comienzo de las Fiestas de San Lorenzo 2024. El conocido bar es un clásico a la hora de almorzar durante las Fiestas de San Lorenzo, y Alegría es enormemente querida por todos los oscenses. De esta manera se reconoce su carisma y profesionalidad en la hostelería de Huesca. Por otra parte, este año el máximo galardón de la ciudad, la Parrilla de Oro, se entregará a Tarbes, ciudad francesa hermanada con Huesca desde hace justo 60 años. El cohete y la Parrilla son las máximas distinciones de las fiestas de San Lorenzo.

Situado en el Coso Alto, 24, en pleno centro de Huesca, el bar de Alegría Blan y su marido es uno de los de toda la vida, popular por sus famosos almuerzos de huevos con longaniza y diversos fritos que se sirven desde las 5.30 de la mañana.

Dónde ver el chupinazo de Huesca

A las 12 del mediodía del día 9 de agosto, desde el balcón principal del Palacio Consistorial (Plaza de la Catedral) se llevará a cabo la lectura del pregón y disparo del cohete anunciador del comienzo de las Fiestas de San Lorenzo 2024. Será retransmitido por una pantalla instalada en Plaza de Navarra. También podrá verse en Aragón TV, que retransmitirá en directo toda la mañana del comienzo de las fiestas y heraldo.es informará puntualmente de todos los actos de las fiestas.

Consejos para el chupinazo de San Lorenzo