Una turista festeja sus 100 años en Benasque: "Me haría una cabaña como la del Turmo para vivir sola"

María de los Ángeles Ferraz Ferrando, natural de Angüés (Huesca), sopló el viernes 100 velas. Y lo hizo en Benasque, donde se ha ganado el cariño de muchos vecinos y visitantes habituales después de tres décadas casi interrumpidas veraneando allí. La acompañaron la familia del Hotel Ciria y Emilio Cano, su mano derecha en los últimos años, que la agasajaron para que celebrara por todo lo alto un número tan redondo.

Angelines, como la conoce todo el mundo, tuvo una infancia difícil. Con apenas 14 meses perdió a su padre por el tifus y se quedó sola con su madre, que también murió cuando ella tenía 18 años por lo que tuvo que salir adelante por sí sola. "Por suerte, en mi vida he encontrado a personas extraordinarias que me han ayudado", agradece.

Precisamente, gracias al apoyo de la familia Casanova, encontró una pensión en Huesca y pudo formarse como maestra, llegando a dar clases de Educación Física. No obstante, la mayor parte de su vida ejerció como enfermera. Primero, en el Vall d'Hebrón de Barcelona y de allí se trasladó al Arnau Vilanova de Lérida, a Guadalajara y finalmente a La Paz de Madrid, donde se jubiló. "He tenido una vida muy entretenida", afirma.

Nunca se casó por el "mal ejemplo" que vivió en su casa por lo que tras retirarse, se trasladó a Jaca con una compañera enfermera, Consuelo, aunque posteriormente se mudaron a Huesca, donde sigue residiendo.

Lleva casi 30 años yendo cada verano en autobús a Benasque porque sigue enamorada del valle. "He subido alguna de las montañas y me gusta todo", destaca. Con la ayuda de Emilio, conductor de autobús, ha podido llegar incluso al valle de Vallibierna. "Si tuviera unos cuantos años menos, me haría una cabaña como la del Turmo y me quedaría a vivir sola", confiesa.

Angelines y Emilio se conocieron en 2016. Se hospedaban en el mismo hotel de Benasque y una noche, después de cenar, él seguía "tocado" por la reciente muerte de su madre así que cuando la vio tomándose sola una infusión en la cafetería, se acercó a ella y allí nació una amistad que se ha convertido en inquebrantable.

Además de compartir las vacaciones en Benasque, le empezó a hacer compañía en Huesca visitándola frecuentemente. "Si no se acerca a verme, todos los días me llama por teléfono", valora.

Cada año, Angelines espera con muchas ganas sus vacaciones en el valle "porque la conoce muchísima gente en el pueblo y cada dos por tres la paran y la saludan cuando vamos a pasear", resalta Emilio.

Ha sido una viajera incansable. Además de recorrer España de norte a sur y de este a oeste, ha visitado México, Francia, los países nórdicos... Pero se queda con Benasque "porque es un pueblo fabuloso y el paisaje es espectacular, y aunque yo ya no pueda por la edad, la gente puede subir muchos picos preciosos", recomienda.

El viernes, después de ir a misa, los responsables del Hotel Ciria, con la complicidad de Emilio, le prepararon una pequeña celebración para que soplara las velas de una tarta de frutas y le regalaron un pañuelo que agradeció con mucho cariño. El único deseo que pidió fue "morir un día tranquila".

José María Ciria, director del hotel y presidente de la Asociación Turística Empresarial del Valle de Benasque, agradece la fidelidad de Angelines y asegura que todos los trabajadores la tratan "con un cariño especial porque es una gran embajadora". Además, también cree que ejemplifica como nadie "lo mucho que se cuida aquí al turista ya que ella se recorre el pueblo con su andador, lo que demuestra que es muy cómodo y sin apenas barreras arquitectónicas, cuando lo normal en el Pirineo es tener muchas cuestas y bajadas". "Debe haber pocos sitios turísticos donde un cliente cumpla 100 años en un hotel y se valga tan bien como ella", subraya.