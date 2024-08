Un incendio forestal en el camino viejo de Huesca a Yéqueda amenaza una torre de alta tensión

Bomberos del Parque del Ayuntamiento de Huesca han sofocado este domingo un incendio forestal ocurrido en el camino de Yequeda Viejo. El fuego, que se ha iniciado sobre las 13.00 aproximadamente, se ha producido en una parcela donde hay una torre perteneciente a una línea de alta tensión. Las llamas, que han llegado a alcanzar unos cuatro metros de altura, se han acercado peligrosamente a la base de esta instalación por lo que se ha decidido solicita el corte de suministro eléctrico a la compañía Endesa.

El servicio de Emergencias del 112 de Aragón ha alertado del incendio.

Los bomberos han montado dos líneas de ataque para sujetar el fuego porque las llamas avanzaban en dos frentes distintos (uno a cada extremo de la parcela). Por ello, se ha movilizado también el camión nodriza como refuerzo.

El Infoar (Operativo de Prevención y Extinción de Incendios de Aragón) ha terminado de repasar el perímetro y se ha desbrozado la parcela anexa y superior a la finca afectada. Los bomberos se han hecho cargo de la extinción de la parte interior de la finca, ya que había varios focos activos.

Cuando el fuego ha quedado controlado se ha retirado el camión nodriza y más tarde, con el incendio ya extinguido, el camión forestal de protección de la naturaleza. En los trabajos para sofocar las llamas han tomado parte tres bomberos, un oficial y un subjefe de intervención, con ambos vehículos.

Afortunadamente, no hay viviendas situadas cerca de la zona donde se ha producido el incendio, según han confirmado fuentes municipales. De momento, se desconocen las causas que lo han originado y todavía no ha estimado la superficie arrasada, aunque la parcela no es de grandes dimensiones..

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha establecido para hoy, domingo 4 de agosto, el nivel de Alerta Rojo de Peligro de Incendios Forestales en seis zonas de meteoalerta de la Comunidad Autónoma: Moncayo y Aranda, Depresión del Jalón, Sierras Ibéricas Centrales, Somontanos Sur, Puertos de Beceite y Bajo Ebro Forestal.