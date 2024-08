Piden extremar la vigilancia de los móviles en las fiestas de Huesca tras 170 hurtos en 2023

La Policía Nacional ha diseñado un dispositivo especial para las Fiestas de San Lorenzo 2024 de Huesca para garantizar el orden público y la seguridad de los asistentes ante la gran afluencia de oscenses y visitantes que se espera. Y ha pedido extremar las precauciones con los teléfonos móviles especialmente tras las 170 denuncias por hurto del año pasado.

Desde la comisaría recalcan que los móviles son "el botín más preciado de las fiestas" por parte de grupos especializados. Durante el pasado San Lorenzo y en los días posteriores, en la comisaría provincial se llegaron a recibir hasta 170 denuncias.

La Policía Nacional identificó el año pasado a 14 autores de hurtos de teléfonos que se desplazaron expresamente a Huesca desde otras ciudades e, incluso, desde otros países. "Estos delincuentes se encontraban totalmente mimetizados con el ambiente, vistiendo de blanco, y actuaron en las zonas del centro de máxima afluencia", subrayan.

Tras el robo, los ladrones retiraban inmediatamente las tarjetas SIM del teléfono e incluso a uno de los grupos detectados se les intervino un bolso preparado para inhibir la señal de los móviles. Las gestiones realizadas permitieron comprobar que aquellos móviles que seguían con señal, a los dos días ya se encontraban fuera de territorio español.

Por ello, desde Policía Nacional se quieren recalcar unas sencillas pautas para evitar que estos delincuentes se apropien de pertenencias ajenas: no portar la bolsa-mochila en la espalda sino colgadas por delante y perfectamente cerradas; no llevar el móvil en una funda colgada al cuello porque hay delincuentes que cortan el cordón; no portar las pertenencias en los bolsillos traseros del pantalón o en los delanteros de las camisas; es recomendable el uso de riñoneras antirrobo o de seguridad interiores que tienen la hebilla de cierre en la parte delantera del cuerpo; no perder de vista los enseres personales en los pubs, terrazas, bares y restaurantes; llevar el bolso perfectamente cerrado y con la cremallera en la parte delantera; llevar en la cartera el mínimo dinero imprescindible; no dejar objetos de valor a la vista en los vehículos; y dar aviso de inmediato al 091 en caso de hurto.

Además, aconsejan configurar los ajustes de su teléfono para poderlo recuperar en caso de extravío o sustracción; anotar el número de IMEI para poder aportar en la denuncia (se puede localizar en la caja del teléfono o pulsando *#06#); crear una copia de seguridad de la información del teléfono; llevarlo siempre bloqueado con un patrón o contraseña de acceso; activar la ubicación; tener una cuenta de correo vinculada al terminal y activar en los ajustes de seguridad la función “Encontrar mi dispositivo”, así como las funciones “Búsqueda sin conexión” y “Enviar última ubicación”; y oara impedir que los ladrones activen el “Modo avión”, activar la herramienta “Ajuste de bloqueo seguro”.

Por ora parte, desde la Policía Nacional recuerdan que la posesión de instrumentos peligrosos, armas blancas y drogas en zonas de ocio supone una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana, conllevando multas de entre 601 y 10.400 euros. El año 2023 un total de 97 personas fueron denunciadas por este tipo de infracciones durante las fiestas.