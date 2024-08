Denuncia un caso de homofobia en el campin de Huesca, que se disculpa por el "error grosero"

Un usuario del campin municipal de Huesca, Manuel Santos, ha denunciado a través de las redes sociales un supuesto caso de homofobia por parte de uno de los empleados, que llamó a la Policía para que comprobara si efectivamente los dos niños que viajaban con él y con su marido eran hijos de ambos. La empresa privada que gestiona la instalación ha pedido disculpas por un "error extremadamente grosero", como han reconocido.

El vídeo se ha difundido rápidamente y ha acumula más de 250.000 visualizaciones en unas pocas horas ya que el denunciando es un creador de contenido digital con 371.000 seguidores. Es muy activo en redes a través de su cuenta @twogaypapas, donde busca "visibilizar la diversidad familiar, hacer reír y cocinar para mi familia", como indica su perfil.

Manuel Santos está casado desde hace 13 años con Bud Lake. El primero fue ayudante de 'Día a día', programa presentado por la desaparecida María Teresa Campos, y su marido es director de marquetin de una multinacional. Y son padres por maternidad subrogada de un niño y una niña. Los cuatro viven en Valencia. Su lucha por visibilizar una familia con dos papás la plasmó en un libro, '¿Podemos salir ya? Dramas y comedias de una familia... ¿Diferente?'.

El caso se ha hecho tan mediático que hasta la propia alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha querido intervenir acudiendo esta misma mañana en persona al campin para pedir igualmente disculpas en nombre de la ciudad y les ha regalado a Manuel Santos, a su marido y a sus dos hijos pañoletas de San Lorenzo como recuerdo. Un gesto que el denunciante ha agradecido también públicamente.

Además, la alcaldesa ha pedido explicaciones a la empresa que gestiona la instalación ya que "el Ayuntamiento lamenta la situación generada, rechaza cualquier tipo de trato discriminatorio y subraya que estas actitudes no corresponden ni al sentir de la generalidad de los oscenses ni a una ciudad acogedora y hospitalaria".

Como ha relatado Manuel Santos en un vídeo publicado en su cuenta, llegaron el jueves al campin con su marido y sus dos hijos y entregaron la documentación de los cuatro. Fueron a aparcar la autocaravana en la parcela y al volver a la recepción antes de ir a dar un paseo por Huesca , se encontraron con un coche de la Policía. Dos agentes le pidieron la documentación "y me preguntaron delante de mis hijos si eran míos, si podía demostrarlo, si eran adoptados o de un matrimonio anterior, si estaba divorciado...", explica.

Empezó a buscar la documentación suya y de los dos niños en el móvil y entonces llegó su marido, que llevaba los DNI y se los enseñó a los agentes, que comprobaron que efectivamente coincidían los apellidos familiares. "Los policías nos dijeron que el trabajador del campin les había llamado porque le parecía raro y pensaba que igual los habíamos secuestrado", señala. Y entonces, Manuel Santos asegura que se enfadó y acusa al empleado de "homófobo". Se queja amargamente de que sus hijos tuvieran que pasar por ese momento "y que yo tenga que justificar delante de mis hijos que son míos, porque eso a una pareja heterosexual no se lo harían".

También recalca en el vídeo que "pese a esta mala experiencia, este comportamiento no refleja para nada a los oscenses". Y tras asegurar que les encantó la 'calle Mayor' (en referencia al Coso) y la catedral, anuncia que otro día volverán a visitar la ciudad.

De hecho, al poco tiempo ha publicado un nuevo vídeo agradeciendo el gesto que ha tenido la alcaldesa de Huesca que se ha desplazado esta misma mañana en compañía de la concejala de Turismo y del concejal de Deportes al campin para pedirles disculpas. "Al final nos vamos con buen sabor de boca. Porque aunque mis hijos han vivido una situación difícil, este gesto de la alcaldesa le honra", ha manifestado.

"No lo hizo porque fueran dos hombres"

Mientras, Pedro Galindo, responsable de la empresa que gestiona el campin municipal de Huesca -que este verano abre del 8 de junio al 8 de septiembre- ha reconocido que su empleado cometió "un error excesivamente grosero" en la comprobación de los datos de los usuarios ya que "se confundió al apuntar un nombre y como no le coincidían con los apellidos del resto, avisó a la Policía, como hacemos siempre que vemos algo que no cuadra". "Otra veces hemos tenido razón pero está claro que en esta ocasión nos equivocamos y hay que asumirlo", ha insistido.

No obstante, también ha dejado claro que detrás de este error no hay ninguna motivación homófoba ni mucho menos. "Hacemos estas comprobaciones con todos los usuarios, sean heterosexuales, homosexuales o vengan solos. No se hizo porque fueran dos hombres", ha recalcado. Y ha asegurado que "no se volverá a repetir".