Una voluntaria aragonesa en los Juegos Olímpicos: "Llevar la antorcha fue increíble"

Aragón no solo está representada en los Juegos Olímpicos de París 2024 por nueve deportistas (Esther Briz -remo-, Begoña García -hockey hierba-, Salma Paralluelo -fútbol-, Luis Domínguez -natación-, Inés Bergua y Alba Bautista -gimnasia rítmica-, Pablo Abián -bádminton-, Jaime Pradilla -baloncesto- y Cristian Iguácel -atleta que compite con Bélgica-) ya que entre los 45.000 voluntarios milita también la oscense Rebeca Lou Lachenaud, de 19 años, que está viviendo una experiencia inolvidable.

Reside desde hace dos años en París, a donde se trasladó después de finalizar el Bachillerato en el IES Ramón y Cajal de Huesca. Su madre es de origen francés "y siempre había deseado venir a vivir a Francia", asegura. Cursa segundo curso de Astronomía y Ciencias Planetarias en modalidad a distancia en una universidad inglesa.

Tuvo suerte ya que se presentaron 300.000 candidatos y en su caso, cree que influyó mucho que hablara español, inglés y francés "porque como vienen deportistas y gente de muchos países podía ser útil".

Un día antes de comenzar con su labor de voluntaria, tuvo otro privilegio y es que hizo uno de los relevos de la antorcha olímpica. En este caso, fue un proceso de selección más original ya que no se podía postular uno mismo sino que debía nominarte otra persona. "Mi novio me propuso y tuve suerte. Yo también lo nominé a él, pero no fue elegido", lamenta.

Así, el 22 de julio pudo portar la llama con la fortuna de entrar a París con la antorcha en una barca de remos por el río Sena. Fueron apenas diez minutos, pero asegura que es un recuerdo "imborrable" para toda su vida. "Casi se me apaga porque al bajar de la barca, el guardián de la antorcha me dijo que el gas solo duraba diez minutos y que ya llevábamos ocho así que tuvo que correr un poco", relata. Luego le pasó el relevo a un profesor de Educación Física. "Fue algo un poco surrealista porque había mucha gente saludándote y haciéndote fotos, pero también increíble", recuerda.

La oscense Rebeca Lou, portando la antorcha de los Juegos Olímpicos de París 2024. R. L. L.

El 23 de julio ya comenzó a trabajar en el equipo de Prensa de los Juegos Olímpicos, ubicado en el Palacio de Congresos de París. En su caso, se ocupa de que se retransmitan correctamente las ruedas de prensa de los deportistas, especialmente de aquellos que logran una medalla, a través de una plataforma exclusiva para los medios de comunicación acreditados.

Comparte trabajo con otros voluntarios de España, México, Estados Unidos y Francia. "Está siendo muy interesante y una oportunidad única poder vivir desde tan dentro unos Juegos Olímpicos y tener información incluso antes que los periodistas", resalta Rebeca, que cubre el turno desde las 17.00 hasta las 0.00 o 1.00 de la madrugada.

En un día de descanso tuvo la oportunidad de ver a Carlos Alcaraz ganar su primer partido en las pistas de Roland Garros. "No he podido ir a ver más pruebas de momento porque las entradas son muy caras", afirma.

La oscense Rebeca Lou, dando el relevo de la antorcha de los Juegos Olímpicos de París 2024. R. L. L.

Rebeca asegura que la ciudad de París está volcada. "Hay mucha gente, sobre todo en torno a las pantallas que han puesto por la ciudad para ver las Olimpiadas en directo y hay mucho ambiente", explica.

También ha sido seleccionada como voluntaria para los Juegos Paralímpicos, aunque estará ayudando en las pruebas de natación. "Me apetece mucho también", admite. Entre ambas competiciones, viajará a su Huesca natal, aunque será ya después de las Fiestas de San Lorenzo.