Polémica en la Diputación de Huesca por la supresión del color rojo en el nuevo logotipo

Hace cuatro años, la Diputación Provincial de Huesca renovó su imagen tras más de tres décadas con el voto en contra del PP por entender que existían similitudes entre el nuevo logotipo y el del PSOE. Y ahora han sido los socialistas quienes han rechazado el cambio propuesto por el equipo de gobierno popular por considerar que hay intencionalidad política al eliminar el color rojo del fondo.

Aun así, la modificación ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP. El nuevo logotipo ilustrado con la icónica obra de Antonio Saura pasa a ser en formato redondo y la denominación se queda simplemente en 'Diputación Huesca' en letras negras con fondo blanco. Ahora, se tendrá que adaptar el manual de identidad visual corporativa y renovar el material de oficina y rotulaciones de la sede y de vehículos.

Desde el PSOE, Gemma Betorz ha justificado el voto en contra de su grupo "primero por una falta respeto y de rigor normativo porque ya han usado la imagen antes de traerla aquí; pueden gobernar y adoptar las medidas que consideren, pero tienen que respetar las normas establecidas".

Los socialistas han recordado las palabras que pronunció hace cuatro años el entonces diputado popular Carlos Serrano, quien cuestionó el cambio de imagen corporativo porque, a su juicio, no era el momento de gastar dinero y, además, criticó el uso del color rojo. En este sentido, Betorz ha recalcado que entonces se cambió después de 30 años y lo hizo el personal propio de la DPH.

El logotipo del PSOE y, debajo, el anterior de la Diputación Provincial de Huesca. PSOE/DPH

El PSOE asegura que los propios técnicos indicaron en un informe que "muchos cambios no son buenos para el reconocimiento de la imagen como marca". Y acusa al PP de tener como "única motivación quitar el rojo porque para ustedes ese color es PSOE y eso les molesta".

En respuesta a ello, el diputado de Cultura, Carlos Sampériz, ha negado tajantemente esta última insinuación. "No sé qué problema tenía Carlos Serrano con el rojo, pero este equipo de gobierno no tiene ninguno. Les puedo asegurar que no se ha perseguido eso", ha recalcado.

Sampériz ha explicado que es "un cambio de marca para adaptarnos a los nuevos tiempos y que la sociedad se sienta identificada con ella. Hace cuatro años se hizo también porque es algo frecuente y normal y los argumentos que utilizaron entonces se podría traer a colación hoy mismo".

También ha querido intervenir en el debate el propio presidente, Isaac Claver, para acusar a los socialistas de no haber contado hace cuatro años con el consentimiento de la familia de Antonio Saura ni con los derechos de autor para realizar aquel cambio de imagen. "Alteraron la imagen que el propio pintor diseñó para que fuera la imagen corporativa de la Diputación de Huesca y nosotros sí que tenemos el consentimiento de sus descendientes para realizar la adaptación", ha destacado mientras los socialistas negaban la acusación.

Y también ha afeado las críticas por la eliminación del color rojo: "Déjense de rojos o azules porque no tiene nada que ver. Es solo una adaptación para las redes sociales y las nuevas tendencias".