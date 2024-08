Emotivo adiós de Teruca Moreno en el pleno de Huesca tras 13 años para ir al Planetario

Teresa Moreno, Teruca, se ha despedido este jueves de sus compañeros de corporación después de 13 años en el Ayuntamiento de Huesca, donde, tanto en el gobierno como en la oposición, ha estado vinculada al área de Cultura. Sin poder contener la emoción, ha manifestado que hace 13 años comenzó "la aventura como concejal", que ha estado jalonada por "preocupaciones y satisfacciones".

Desde su asiento en el plenario, Moreno ha señalado que ser concejal "es asumir un nuevo estilo de vida, marcado por la posibilidad de conocer a fondo nuestra ciudad y a nuestros vecinos". "Ha sido un honor, algo de lo que siempre presumiré, y si a ello le sumo el privilegio haber sido responsable del área de Cultura confieso que he tenido la mejor de las suertes", ha destacado. Asimismo, ha dicho que "conocer de primera mano el sector cultural y a tantas personas implicadas con una formación excepcional y tanta categoría me ha aportado en esos años momentos inolvidables".

Según ha indicado, son muchos los agradecimientos que tiene que hacer desde que entró en el Ayuntamiento "y no me atrevo a personalizar porque temo olvidar algún nombre, y eso sí que no me lo perdonaría", ha señalado Teruca Moreno. Pero sí que ha nombrado a alguien, Javier Brun, técnico de Cultura fallecido en mayo de 2020 por un infarto. "Era una persona extraordinaria, un profesional magnífico cuyo buen hacer dejó una huella profunda en el ámbito cultural de Huesca y también en mí", ha subrayado.

Tras su despedida, los portavoces de PSOE y Vox y el concejal no adscrito Antonio Laborda han destacado su labor y le han expresado sus mejores deseos para su nueva andadura profesional. La reunión de Teruca Moreno se debe a que este 5 agosto asumirá la dirección y gerencia del Planetario de Aragón, ubicado en el Parque Tecnológico Walqa de Huesca. Será sustituida por Guillermo Gómez, siguiente en l candidatura del PP y que asumirá la concejalía de Infancia y Juventud. Es jefe de la Unidad de programas (UPE) de la Dirección Provincial de Educación. Por su parte, Sonia Latre, será la responsable del área de Cultura.

Por otro lado, el pleno ha aprobado el gasto plurianual de las obras de ampliación de la red de vías ciclables en el término municipal de Huesca y de las obras de reforma de la rotonda de la plaza Luis Buñuel. También se ha dado el visto bueno al acuerdo relativo al Plan Parcial del Sector 5.2 (Jardines de El Alcoraz).

Por unanimidad de todos los grupos políticos se ha aprobado solicitar, a la mayor brevedad posible, una entrevista con el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, con el fin de recibir información sobre los plazos y presupuestos para la total finalización de las autovías A-21 (Jaca-Pamplona), A-22 (Huesca-Lérida) y A-23 (Jaca-Sagunto) y los plazos y presupuestos para la Variante Sur de Huesca.