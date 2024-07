Seis personas logran trabajo con un curso de Limpieza Profesional de Cáritas Huesca

Casi la mitad de las personas que han realizado el curso de Personal de Limpieza Profesional han conseguido un puesto de trabajo en este sector tras finalizar las prácticas. Seis de los 13 alumnos y alumnas se han incorporado al mercado laboral, gracias a esta formación, de 260 horas, promovida por Cáritas Huesca y financiada por el Programa Incorpora de la Fundación ‘la Caixa’.

Como novedad, este año se ha programado la acción formativa de manera que "los contenidos de limpieza profesional coinciden con dos módulos del certificado de profesionalidad de Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales", apunta Elisa Escartín, técnica del proyecto de Formación para el Empleo de Cáritas Huesca y responsable de esta acción formativa.

Esta nueva estructura facilitará a las personas participantes que, así lo desean, solicitar el reconocimiento, a través de un Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales, y obtener un Certificado de Profesionalidad oficial en el ámbito mencionado.

El programa ha incluido diferentes conocimientos como la formación técnica propia de la limpieza profesional, prevención de riesgos en limpieza, competencias para el empleo, competencia digital a través del curso 'Trabajando en Digital' y, por último, aplicaron sus conocimientos con las prácticas.

Ha sido un curso bastante completo que busca facilitar el acceso al mercado de trabajo a personas que están en un proceso de inclusión sociolaboral dentro de Cáritas Huesca. "Para mí es bastante importante, porque estoy aprendiendo muchas cosas de las que no tenía noción. Estoy segura de que me va a servir para cuando vaya a trabajar. En el curso hemos aprendido primero la limpieza, los riesgos que pueden causar al trabajar en algún lugar con construcción y todas esas cosas. Tenemos que aprender eso. Y la computación, lo que es la tecnología que también es importante, porque tampoco tenía noción de eso y es bueno. Creo que este curso me va a ayudar en el futuro, no solo para el trabajo, sino para mi vida personal y diaria", destaca agradecida una alumna de la acción formativa del Programa Incorpora.

El curso arrancó con la formación técnica que impartió el Grupo Eulen Formación, referente al módulo de Limpieza de Mobiliario Interior y de Cristales de Edificios y Locales. Durante 60 horas recibieron clases teórico-prácticas que les permitieron conocer con más detalles la maquinaria y los productos necesarios para cada material o superficie.

Tras formarse en Prevención de Riesgos Laborales para trabajos de limpieza en obras, obtuvieron el carné profesional correspondiente, acreditado por la Fundación Laboral de la Construcción. Esta formación ocupacional en limpieza sirve para que personas que se encuentran en exclusión laboral o en riesgo de estarlo encuentren una vía de trabajo más accesible. "Es un curso muy interesante y completo. Me puede ayudar a tener un empleo como profesional y hasta hacer mi propio emprendimiento en la vida. Me está ayudando a tener conocimiento sobre cómo hacer un mejor uso de los productos de limpieza, a mejorar en mi día a día y en mi vida laboral", comenta un alumno del curso.

Las 13 personas que concluyeron la parte formativa realizaron prácticas no laborales en diferentes empresas de la ciudad. De esta manera, pudieron aplicar en un entorno laboral real todos los conocimientos aprendidos durante estos meses. Esta última etapa de la programación es un pilar importante, puesto que se establecen relaciones personales y laborales entre las empresas y los alumnos, que, en algunos casos, terminan convirtiéndose en contratos de trabajo, como ha sucedido en esta ocasión con las seis personas que han obtenido un contrato laboral tras sus prácticas.