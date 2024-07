El Observatorio de la Montaña de Aragón pide extremar la prudencia y reitera los consejos

El Observatorio de la Montaña de Aragón (OMA) pide máxima responsabilidad y prudencia a las personas que se dirigen a realizar actividad senderista o de montaña. Ante el incremento de visitantes en los diferentes espacios naturales de Aragón y el preocupante aumento de incidentes relacionados con su seguridad, desde el OMA se recuerda que la autoprotección es la principal herramienta para disfrutar de la actividad y evitar accidentes

En las salidas a la montaña es imprescindible planificar la actividad antes de salir, equipar la mochila con todo lo necesario y extremar la prudencia durante la marcha. La adaptación a las características de la ruta, a las condiciones meteorológicas previstas u observadas y al estado y la marcha del grupo son actitudes que evitan accidentes

Por estos motivos, el OMA traslada a senderistas, barranquistas y montañeros las siguientes recomendaciones:

Planifica tu actividad: busca información sobre la misma y su estado actual. Conoce distancias y desniveles a recorrer, así como algún tiempo parcial de referencia para poder valorar si vas en buena hora o con excesivo retraso. Consulta la predicción meteorológica. Deja dicho dónde vas y tu hora prevista de regreso.

Equipa la mochila: en montaña y senderismo todas las personas deben llevar su mochila con ropa de abrigo/cortavientos, gorra y protección solar, agua y comida. Como material de grupo es necesario llevar mapa, teléfono móvil y botiquín. El GPS puede ser un buen complemento al mapa en papel, pero si utilizas el GPS del teléfono móvil, no olvides añadir un cargador adicional y descargar antes de salir el mapa y el track de la ruta, para evitar quedarte sin información cuando pierdas la cobertura de datos. Lleva siempre un calzado adecuado, con una suela específica para montaña.

Actúa con prudencia: madruga, así evitarás las horas de más calor y tendrás margen horario para solucionar cualquier posible retraso. Durante la marcha, no te separes del grupo ni dejes a nadie solo y mantén tu atención sobre todo el grupo, su estado físico y motivación. Observa de manera continua que la meteorología no supone un riesgo. No dudes en darte la vuelta y volver otro día si algo no va como esperabas. Recuerda siempre que la excursión termina en el coche: guarda fuerzas para el regreso.

En la alta montaña pirenaica muchas rutas normales a tresmiles se encuentran con nieve en su recorrido. En ellas es imprescindible llevar y saber usar piolet y crampones. Consulta el estado de tu ruta antes de salir.

Recuerda que, en caso de accidente, para poder realizar una llamada al 112 desde una zona de montaña es necesario disponer de cobertura de alguna compañía de telefonía móvil, aunque no sea la tuya o de tu país. Sin cobertura de ninguna compañía no es posible llamar al 112.