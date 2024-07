Acuerdo político unánime para exigir a la RFEF que proclame a Huesca subsede del Mundial

PP, PSOE y Vox se han puesto de acuerdo en el Ayuntamiento de Huesca para aprobar este miércoles por unanimidad una moción institución que exige a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la "reversión" de su decisión de excluir a la ciudad como subsede para el Mundial de Fútbol de 2030, pese a que el órgano federativo aseguró a HERALDO que la lista estaba "cerrada" y "no era recurrible".

Durante el pleno extraordinario, la alcaldesa, Lorena Orduna, ha advertido de que en caso de que la Federación haga caso omiso a esta petición, el Consistorio se dirigirá la próxima semana a la propia FIFA para pedir su amparo.

En la declaración institucional se indica que "la Corporación municipal recogiendo el sentir de la ciudad, lamenta profundamente la decisión lesiva de la Real Federación Española de Fútbol que supone, además, que Aragón sea la única comunidad autónoma que no cuente con subsede para este acontecimiento deportivo".

Defienden que la ciudad reúne las "condiciones necesarias" para ser incluida en la lista de subsedes. En primer lugar, destaca que la SD Huesca ha militado dos temporadas recientemente en Primera División "por lo que la ciudad ha acogido encuentros de una de las competiciones deportivas más importantes del mundo". Además, aseguran que disponen de suficientes infraestructuras deportivas, de servicios y de comunicaciones, junto con la cercanía a la sede de Zaragoza, y que las medidas de seguridad están "garantizadas".

El portavoz del PP, Ricardo Oliván, ha agradecido el acuerdo en un tema de ciudad "con mayúsculas". Ha criticado la decisión de la RFEF por "inexplicada" ya que todavía no conocen las razones por las que se ha descartado la candidatura de Huesca; e "inexplicable" ya que no comportante la presunta razón esgrimida de la categoría de los hoteles. "Y más cuando hay otras ciudades con condiciones objetivamente similares o inferiores a Huesca, lo cual llama mucho la atención, y cuando Zaragoza es la única sede que no tiene subsede en un radio de 40 minutos, como establece la normativa de la Federación", ha remarcado.

La portavoz del PSOE, Silvia Salazar, ha expresado su respaldo a una iniciativa contra una decisión de la RFEF que ha calificado de "totalmente injusta" y ha recordado en el anterior mandato, en julio de 2020, antes siquiera que se supiera que España iba a albergar el Mundial de 2030, ya se envió una carta a la RFEF por acuerdo unánime de todos los grupos para postular a la ciudad como subsede. También ha defendido la necesidad de que Huesca sea incluida en la lista "porque nos pondría en un escaparate internacional y tendría un impacto económico importantísimo". Por último, ha valorado la unanimidad del acuerdo "porque cuando hemos trabajado juntos, hemos comprobado que podemos lograr cosas".

Apoyo con matices de Vox

Desde Vox, José Luis Rubió ha mostrado su apoyo pero con algunos matices ya que ha anunciado que solicitará por escrito el dosier con la información de la ciudad que se trasladó a la SD Huesca para que la adjuntara a la solicitud y también la contestación de la RFEF "porque nos nos gustaría encontrarnos con que la exclusión de la sede se debe a que en el momento de presentar la petición, El Alcoraz carecía de licencia". También reclama al Ayuntamiento la elaboración de otro dosier para facilitarlo a las federaciones que puedan participar en el próximo Mundial "y que no nos pille el toro como parece que ha ocurrido en esta ocasión", ha señalado.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, habla con miembros de su equipo de gobierno tras el pleno. Rubén Darío Núñez

En respuesta a ello, Lorena Orduna ha querido aclarar una vez más que la competencia para pedir la subsede era de la SD Huesca, no del Ayuntamiento, "aunque ojalá hubiera sido nuestra porque se hubiera presentado en otras condiciones". Y es que ha revelado que el club no presentó la solicitud formal hasta el mismo día que expiraba el plazo, el pasado 22 de marzo, después de que ella misma se presentara en las instalaciones de El Alcoraz para "pedir explicaciones de por qué no se había enviado aún". Por ello, ha acusado a los miembros de Vox de intentar poner "palos en las ruedas" con sus manifestaciones.

Mientras, Antonio Laborda no ha podido firmar la moción por ser concejal no adscrito, pero igualmente ha mostrado su respaldo en base a la situación geográfica de la ciudad "porque no tienen ningún sentido que no haya una subsede cerca de una sede como Zaragoza"; a la calidad de las instalaciones deportivas "porque El Alcoraz es uno de los mejores campos de Segunda"; y a la capacidad hotelera.