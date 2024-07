La RFEF avisa de que la exclusión de Huesca como subsede del Mundial "no es recurrible"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) echó este lunes un jarro de agua helada sobre las últimas esperanzas que se albergaban en Huesca para poder entrar en la lista de 45 subsedes para el Mundial de Fútbol de 2030. Y es que aseguró que la decisión adoptada el pasado viernes ya se ha trasladado a FIFA y, por tanto, "no es recurrible".

Y es que la alcaldesa, Lorena Orduna, anunció el sábado que la SD Huesca iba a presentar un recurso esta misma semana contra una decisión que tildó de "injustísima".

Fuentes de la RFEF explicaron a HERALDO que la elección de las 11 sedes -entre las que sí está incluida la nueva Romareda de Zaragoza- y las 45 subsedes ha llegado después de dos años de trabajo del Comité Ejecutivo y que se ha basado únicamente en criterios "técnicos y objetivos" (el principal motivo para haber descartado la opción de Huesca parece haber sido la categoría hotelera), según los mínimos exigidos por la FIFA. Y el cuaderno con la lista definitiva de ciudades seleccionadas ya está "cerrado", añadieron.

También aclararon que aunque tenían hasta el 31 de julio para enviar la candidatura conjunta final junto a Marruecos y Portugal, eso no significa que haya plazo para recurrir hasta ese día "porque esto no es como una administración pública, sino que somos una entidad privada de utilidad pública", recalcaron. Por ello, hicieron hincapié en que no hay posibilidad de incluir a Huesca por ninguna vía.

Con todo, las mismas fuentes dejaron claro que las 45 subsedes son solo "propuestas" que tiene que evaluar primero la FIFA y luego las propias selecciones participantes en el Mundial, que tendrán la última palabra para elegir sus centros de entrenamiento. De hecho, recordaron que en la reciente Eurocopa, España optó por un alojamiento en la Selva Negra de Alemania que no estaba entre las sugerencias oficiales.

Los técnicos de la RFEF visitaron el pasado mes de enero el estadio de El Alcoraz -reformado en los últimos años con una inversión de más de 16 millones de euros de la SD Huesca- y varios establecimientos hoteleros de la ciudad como el Abba y el Pedro I. Además, requirieron información e imágenes de la Base Aragonesa de Fútbol, que tiene tres campos de césped natural, uno de superficie sintética y un edificio con todo tipo de servicios.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Huesca y la Diputación Provincial no quieren arrojar la toalla y presentarán sendas propuestas en sus próximos plenos (24 de julio y 1 de agosto, respectivamente) para intentar hacer un frente común político y social a favor de esta reivindicación, además de pedir también el apoyo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, dirigido por la aragonesa Pilar Alegría.