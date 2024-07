Huesca pedirá amparo a la FIFA para ser subsede del Mundial tras el 'no' de la RFEF

El Ayuntamiento de Huesca pedirá amparo a la FIFA para conseguir que la ciudad entre en la lista de las subsedes de España para el Mundial de Fútbol de 2030. Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa, Lorena Orduna, en respuesta a la confirmación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de que la exclusión de la capital oscense "no es recurrible", como adelantó HERALDO.

Orduna, en declaraciones realizadas en el acto de la firma del nuevo convenio de patrocinio por 70.000 euros con la SD Huesca, ha insistido en que pese a la postura del órgano federativo, "no vamos a dar ni un paso atrás porque el Ayuntamiento de Huesca tiene potestad suficiente como para decirle a la Real Federación que se ha podido equivocar o que nos parece injusto que una ciudad como Huesca, sin menospreciar a ninguna otra subsede, se quede fuera". .

Así, ha dejado claro que sigue adelante la convocatoria de un pleno extraordinario este miércoles, a las 9.00, para aprobar una moción con el apoyo de todas las fuerzas política que se enviará a la RFEF a modo de protesta.

Además, la alcaldesa tiene previsto contactar con la FIFA para que antes de que traslade a las selecciones la lista de subsedes disponibles cuenten con Huesca. "Vamos a pedirles amparo, por supuesto, porque no merecemos ser menos que nadie cuando tenemos un club que ha estado en Primera, hoteles que han albergado a equipos como el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona y protocolos de seguridad para grandes competiciones, por lo que vamos a llegar hasta el final", ha recalcado.

Y en caso de que al final la FIFA también "desoyera" la petición de Huesca, ha advertido de que tienen "otros mecanismos" preparados ya que "cuando sepamos qué selecciones van a venir a jugar a España, nos pondremos en contacto con ella para que se planteen venir a la ciudad a entrenar".

En esta "batalla institucional", además del apoyo ya expresado de la Diputación de Huesca, cuentan también con el respaldo del Gobierno de Aragón. En este sentido, Orduna y la nueva consejera de Educación y Deporte, Tomasa Hernández, enviaron una carta conjunta a la ministra del ramo, la aragonesa Pilar Alegría, para que les reciba lo antes posible "y poderle trasladar así nuestra preocupación porque conoce perfectamente Huesca y puede ayudar a la ciudad a recuperar algo que es justo", opina.

Para la alcaldesa, ya se perdió la oportunidad de celebrar unos Juegos Olímpicos de Invierno en la provincia de Huesca "por falta de pulso político", a su juicio, y asegura que "esto no puede volver a ocurrir".

En cuanto la categoría de los hoteles, principal causa esgrimida por los técnicos de la RFEF para excluir a Huesca de la lista de 45 subsedes, Orduna ha remarcado que "los representantes del sector hotelero de la ciudad no están de acuerdo y apoyan totalmente tanto al Ayuntamiento como la Sociedad Deportiva Huesca", ha señalado.

Lasaosa: "Hay que hacerse pesados con argumentos"

Mientras, el presidente de la SD Huesca, Agustín Lasaosa, ha querido dejar claro que el club va a "ir de la mano" con el Ayuntamiento, con la Diputación Provincia, con el Gobierno de Aragón y el sector hotelero. "Si estamos todos unidos, seremos todos más fuertes. Aunque seamos una ciudad pequeña, juntos vamos a dar guerra. Y en esto creo que influye mucho hacerse el 'pesado' con argumentos y la ciudad y el club los tiene". ha manifestado.

Una vez que reciban la notificación oficial con los argumentos de la RFEF para desestimar la candidatura de Huesca, el club anunciará su respuesta ante este "tremenda injusticia", como la ha calificado.

Lasaosa también ha recordado que estuvo presente en la visita de los técnicos de la Federación a El Alcoraz él porque entonces ya estaba colaborado con el Consejo de Administración, y ha asegurado que se quedaron "encantados" con El Alcoraz. "El problema no es el terreno de juego ni las instalaciones deportivas sino que, por lo que parece, es la calidad o el número de plazas hoteleras de Huesca, pero creo que es algo subsanable", ha subrayado.

En este sentido, ha defendido la categoría de los servicios hoteleros que ofrece Huesca recordando que en su primera etapa como presidente recibieron cartas de agradecimiento por el trato en el campo y en la ciudad de clubes como Real Madrid, Barcelona. Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao o Sevilla. "No llegó ni una sola queja por absolutamente nada y me consta que no lo hacían por hacerlo, sino porque realmente lo sentían", ha dicho.

Teruel Existe: "Es un fracaso no tener subsede"

El grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe ha anunciado que preguntará a la consejera de Educación, Cultura y Deportes qué acciones y gestiones realizó el Gobierno de Aragón para que la RFEF escogiera a Huesca como subsede del Mundial 2030 ya que considera "un fracaso" que sea la única Comunidad Autónoma que se haya quedado fuera de las listas de 45 elegidas.

Para la formación es una decisión "incoherente" siendo Zaragoza una de las sedes ya que las subsedes más cercanas ahora son Logroño (170 km), Tarragona (230 km) y Pamplona (a 178 km) cuando Huesca está a solo 74 km de distancia.