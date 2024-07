El núcleo de Torrelisa será evacuado ante el incendio en El Pueyo de Araguás

Un incendio originado entre El Pueyo de Araguás y Araguás, en la comarca de Sobrarbe, calcina desde primera hora de la tarde de este martes una zona de pinar. Poco antes de las 18.30 se ha activado la Situación Operativa 1-Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón (Procinfo) para la evacuación preventiva de Torrelisa. En principio son 12 personas de esta población las que se van a desalojar y las que se trasladan al Ayuntamiento del Pueyo de Araguás El Puesto de Mando Avanzado se desplaza hacia la zona del incendio.

El alcalde, Sergio Pueyo, ha señalado a HERALDO que "su evolución no pinta bien". Según ha explicado, las llamas avivadas por el aire, se localizan en un "bosque cerrado, muy frondoso y sin limpiar". Asimismo, ha señalado que no se descarta que sea necesario evacuar ambas localidades, situadas a unos dos kilómetros del foco del fuego. "Esto es una caldera y los medios que están interviniendo no dan abasto", ha apostillado.

Por parte del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios de Aragón del Gobierno de Aragón (Infoar) se han desplazado dos helicópteros ligeros, procedentes de Bailo y Boltaña además de dos brigadas helitransportadas. Se cuenta también con un helicóptero de coordinación, tres autobombas, de Graus, Labuerda y Fiscal y dos brigadas terrestres (La Solana y R42-Alto Cinca) así como con un técnico director de Extinción y el Grupo de Apoyo al Director de Extinción (Gadex). También se ha pedido la intervención del BRIF Daroca.

Asimismo, se ha solicitado al Gobierno de España la movilización del helicóptero bombardero de la base de Plasencia del Monte y un avión tipo FOCA. Precisamente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) activó el lunes 22 de julio, y hasta el 31 de octubre. el helicóptero bombardero con el que apoya cada año el operativo antiincendios de Aragón en dicha base. Este año, la aeronave ha llegado un mes después de que se pusiera en marcha la fase de máxima activación por peligro de fuegos forestales (15 de junio).