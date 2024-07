La (larga) lista de agravios con Huesca en la carrera por ser subsede del Mundial 2030

La indignación por la exclusión de Huesca como subsede del Mundial de Fútbol de 2023 va creciendo entre los oscenses conforme se profundiza en la comparativa de instalaciones, oferta hotelera, servicios sanitarios y comunicaciones que ofrecen las otras tres ciudades con las que, a priori, podrían jugarse la plaza: Almendralejo (Extremadura), Ponferrada (Castilla y León) y Eibar (Guipúzcoa).

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha seleccionado 45 subsedes o Team Base Camps -de instalaciones públicas o privadas- que se propondrán en el dosier oficial y que pertenecen a 16 comunidades autónomas, todas menos Aragón. Su inclusión en esta lista no asegura, no obstante, que vaya a ser utilizada por alguna selección ya que primero deberán pasar por un proceso de evaluación directa por parte de FIFA y posteriormente corresponderá a los propios equipos participantes en la Copa del Mundo 2030 que hagan uso o no de ellas.

Desde la Federación remarcan que "entre sedes y subsedes, todas las comunidades autónomas de España estarán representadas en este Mundial, lo que supone un impacto positivo para el mayor número de ciudadanos, ya sea mediante la creación de empleo, mejora de las infraestructuras, atracción de turismo, captación de la inversión extranjera o transformación de la industria deportiva". Ventajas de las que no se podrá beneficiar la ciudad de Huesca, aunque el Ayuntamiento ya ha anunciado que junto a la SD Huesca presentarán recurso.

Entre los requisitos que tenían que decantar la balanza estaban, en primer lugar, las infraestructuras deportivas. Y Huesca cumplía de lejos con los mínimos (dos campos de fútbol de hierba, servicios complementarios y una iluminación mínima de 800 lux) ya que a El Alcoraz hay que sumar los tres campos de hierba natural de la Base de Fútbol Aragonesa. Hay que destacar, además, que el estadio oscense ha acogido en las últimas temporadas partidos de Primera División, algo que no ha ocurrido por ejemplo en Almendralejo ni en Ponferrada.

En cuanto a la oferta hotelera, ninguna de las cuatro ciudades tienen hoteles de cinco estrellas (se pedían un mínimo de tres o cuatro de esta categoría a menos de 20 minutos en bus), Huesca es la ciudad que más hoteles de cuatro estrellas tiene (3) y, además, dos de ellos tienen categoría superior. Ponferrada solo tiene dos, Almendralejo cuenta con uno y Eibar solo dispone de uno de tres estrellas.

De las cuatro, Huesca es la única que cumple con el requisito de tener un aeropuerto a un máximo de 40 km de la sede. En el caso de Eibar y Almendralejo está a 50 km (Bilbao y Badajoz, respectivamente) y en el de Ponferrada, a 110 km.

Otro requisito era tener un centro ferroviario próximo a la subsede. Y aunque las cuatro ciudades cuentan con estación de tren, Huesca es la única que dispone de AVE, con combinaciones directas a Madrid y Sevilla, además de Zaragoza. El resto solo tienen oferta de trenes Alvia o regionales.

Y el último criterio que puntuaba era contar con centros médicos y hospitalarios de máxima capacidad y prestaciones próximos a la subsede. En este ranquin, Ponferrada obtiene la primera posición con un hospital público con 400 camas, un centenar más que el San Jorge de Huesca. Por detrás se sitúa Eibar con algo más de 70. Y Almendralejo solo tiene un hospital de titularidad privada de solo 45 camas.