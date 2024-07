El PP achaca la baja ejecución de inversiones en Huesca a la "nula gestión" previa del PSOE

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Huesca achaca a la "nula gestión" del PSOE en el anterior mandato la baja ejecución de las inversiones previstas para este año. Según los socialistas, en los siete primeros meses solo se ha gastado el 5% del presupuesto comprometido, unos 800.000 euros de los 15 millones.

El concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, ha reconocido que en estos momentos hay una "acumulación" de proyectos relacionados con fondos europeos "que este equipo de gobierno está intentando sacar adelante, primero para cumplir las necesidades de esta ciudad, pero también los plazos establecidos en las distintas convocatorias".

Y es que ha asegurado que gestionar al mismo tiempo tantos proyectos supone un trabajo "de gran complejidad". Con todo, el portavoz popular también ha pedido a los socialistas "que no se preocupen, porque como pasa en el tenis, los partidos se ganan en el último punto, no en el primero".

Además, Ricardo Oliván ha acusado a los socialistas de "falta total de lealtad" por haber adelantado su opinión sobre el estado de gasto del presupuesto del Ayuntamiento de Huesca para 2024 antes de la comisión de Hacienda convocada para este lunes, donde los populares presentarán las cuentas ejecutadas hasta ahora y el avance para el resto del año.

Desde el PSOE denunciaron el viernes que "no se conoce en la historia de este Ayuntamiento una ejecución tan baja a estas alturas de año porque más allá de grandes anuncios acompañados de fotos, no hay nada; solo vemos en ejecución los proyectos que vienen del anterior mandato”.

Y remarcaron que "si la alcaldesa no gestiona, Huesca no mejorará por mucho que lo repita una y otra vez. Esta no es una de esas mentiras que dichas mil veces se convierten en realidad, porque los datos están allí y no pueden negarse”.