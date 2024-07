Quejas vecinales en Huesca por suspender los límites acústicos en San Lorenzo: "Estamos indefensos"

La Asociación de Vecinos del Barrio de San Lorenzo ha mostrado su rotundo rechazo a la decisión del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Huesca de suspender por primera vez los objetivos de calidad acústica durante las próximas Fiestas de San Lorenzo 2024. Y es que denuncian que ya no tendrán respaldo legal para presentar denuncias y agravará aún más las molestias que sufren durante todo el año por los ruidos de zona de ocio nocturno del Tubo.

La entidad vecinal informará a la Fiscalía de Medio Ambiente de las medidas adoptadas por el Consistorio para que se incorporen al expediente ya abierto en los tribunales por esas reiteradas quejas. Y es que gran parte de los actos festivos se concentran en este barrio.

En el decreto firmado por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y que ha salido este viernes a exposición pública durante 15 días, se justifica esta medida excepcional porque "parte de los actos que se celebran del 9 al 15 de agosto son en la vía pública y de un nivel acústico alto, pudiendo afectar a la convivencia ciudadana en materia de ruidos durante las misma".

Para ello se acoge al artículo 17.1 de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón, que dispone que “con motivo de la organización de actos de especial proyección oficial, cultural o social, las Administraciones públicas competentes en cada caso podrán adoptar las medidas necesarias, previa valoración de la incidencia acústica, para que, provisionalmente, quede en suspenso la obligatoriedad del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que sean aplicables en las áreas acústicas afectadas”.

Las zonas más afectadas, continúa el decreto, serán los barrios de Casco Viejo, San Lorenzo y Santo Domingo y San Martín, "sin descartar afecciones puntuales en otros barrios". Y asegura que "con esta medida se busca hacer compatible la actividad económico y de ocio con el derecho al descanso de los vecinos".

Pese a suspender los límites acústicos, se establecen limitaciones de horarios y medidas de carácter técnico para minimizar en los posible las molestias a los vecinos. Entre ellas está la instalación de limitadores de sonido en las barras autorizadas, fuentes de sonido únicas en esas barras u orientación de altavoces y fuentes sonoras para evitar el sonido directo a los edificios residenciales.

En cuanto a horarios, la ampliación ya se hará efectiva en prelaurentis los días 27 de julio y 2 y 3 de agosto ya que los bares con equipo de música podrán prolongar una hora adicional su cierre.

Y durante las Fiestas de San Lorenzo, la plaza de Navarra tendrá que estar desalojada cada día a las 3.30; el exterior del Palacio de Congresos, a las 7.30; y la plaza de López Allué, a las 4.30. Y el recinto de las ferias deberá cerrar a las 5.00, salvo el día 15 (3.00).

En cuanto a las barras de las plazas de Los Fueros y Nuestra Señora de Salas, podrán estar abiertas hasta las 5.00 los días 9 y 10 y hasta las 5.30 los días 11, 12 y 13.00.

Para el resto de establecimientos, los bares con música, pubs y cafés cantantes podrán estar abiertos hasta las 7.00 u 8.00, en función del día; y los veladores en general, hasta las 2.30 o 3.30.

Desde la Asociación de Vecinos de San Lorenzo lamentan esta decisión porque, en su opinión, "se hace oídos sordos a las reiteradas peticiones del barrio de reducir el elevado nivel de ruido que sufre durante todo el año y más durante el verano".

Además, acusan a Lorena Orduna de "pasar por encima de los compromisos adquiridos por las concejalas de Seguridad Ciudadana, Turismo y Participación Ciudadana, que en la reunión mantenida en fechas recientes se comprometieron a tomar medidas para la reducción del ruido y darnos respuesta en breve". Aseguran que no han vuelto a recibir ningún tipo de información y critican que "la alcaldesa solo se comunica con el sector hostelero para atender sus demandas, pero no con el vecinal, al que ignora sistemáticamente; no se comporta como la alcaldesa de todos, sino solo de algunos".

La entidad vecinal recuerda que Orduna instó a los vecinos a denunciar con su DNI para poder realizar mediciones de ruido. "Difícilmente se va a poder denunciar si ha suspendido los objetivos de calidad acústica. Es absolutamente contradictorio y parece no saber de que está hablando. Con la suspensión de los objetivos de calidad acústica ha dejado en completa indefensión a los vecinos (niños, mayores, personas con enfermedades, etc que viven el barrio y no pueden irse a otro sitio en fiestas)", denuncian.

También califican que "abuso" la ampliación de horarios en el prelaurentis "cuando el ocio nocturno ya está hasta las 6.30 cualquier viernes o un sábado". "Parece querer cubrir la falta de programación de conciertos y actividades prelaurentis con la ampliación de horarios de los bares. Lamentable. La incapacidad del Ayuntamiento la pagamos los vecinos", añaden.

Además, inciden en que sus quejas "no son gratuitas" ya que los niveles elevados de ruido producen "graves problemas de salud en las personas que la OMS tiene perfectamente descritos; en nuestro barrio se sufren durante las fiestas y durante todo el año y la alcaldesa ha decidido profundizar en esos problemas en la salud de un buen número de oscenses en lugar de paliarlos. Queda en su conciencia".