El PSOE de Huesca denuncia que Orduna solo ha ejecutado el 5% de la inversión en 7 meses

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca denuncia que el equipo de gobierno del PP solo ha ejecutado en los siete primeros meses del año un 5% del presupuesto previsto para inversiones, es decir, unos 800.000 euros de los 15 millones previstos para este 2024.

Por ello, se preguntan: “¿Dónde está la ciudad dinámica y en marcha que vende Lorena Orduna? Porque hasta el momento, solo vemos en ejecución los proyectos que vienen del anterior mandato”.

Desde el PSOE piden a la alcaldesa, Lorena Orduna, "que reconozca el fracaso del equipo de gobierno en materia de inversiones y deje de engañar a la ciudadanía porque ¿dónde están todos esos proyectos que asegura haber lanzado? Más allá de grandes anuncios acompañados de fotos, no hay nada”.

El concejal socialista José Maria Romance asegura que "no se conoce en la historia de este Ayuntamiento una ejecución tan baja a estas alturas de año”. Y remarca que "si la alcaldesa no gestiona, Huesca no mejorará por mucho que lo repita una y otra vez. Esta no es una de esas mentiras que dichas mil veces se convierten en realidad, porque los datos están allí y no pueden negarse”.

Además, Romance recuerda que en diciembre, en la presentación de los presupuestos municipales, Lorena Orduna detalló algunas de las obras que se iban a realizar “y que, a las alturas del año que estamos, es prácticamente imposible que se hagan antes de finalizar este 2024 porque ni siquiera están en licitación. Así que, de nuevo, estamos ante grandes anuncios y nada más”.

También critica la gestión con los presupuestos participativos, “que ya se quedaron sin ejecutar el año pasado y los de este 2024 llevan el mismo camino. O las inversiones en los municipios incorporados, donde tampoco hay nada de nada. En ambos casos, la inversión en estos casi siete meses ha sido de cero euros”, critica Romance.