El Ayuntamiento de Jaca endurece las sanciones por no recoger los excrementos de perro en la vía pública

Las personas que no recojan los excrementos de sus mascotas se enfrentarán en Jaca a una sanción grave y en todo caso, deberán limpiar con agua o con agua con vinagre los orines que afecten al mobiliario urbano, edificaciones, aceras o cualquier otro elemento. Estas son dos de las modificaciones que se reflejan en la ordenanza de protección, control y tenencia de animales del Ayuntamiento de Jaca y que se ha aprobado en el pleno ordinario celebrado este martes.

Las modificaciones responden a razones de bienestar animal, en aplicación de lo dispuesto en la normativa sobre Protección Animal de Aragón y con el fin de adecuar las condiciones higiénico-sanitarias.

En concreto se han modificado cuatro artículos que tienen que ver con la prohibición de la presencia de perros sin atar en cualquier vía pública y especialmente en las zonas verdes y en los parques y zonas de juego infantil, excepto en las zonas expresamente destinadas para el esparcimiento de animales. Los propietarios de los perros deberán mantener el control sobre ellos, para evitar molestias o daos a personas y animales, así como el deterioro de bienes o instalaciones públicas.

Además, los orines que afecten al mobiliario urbano, edificaciones, aceras o cualquier otro elemento deberán ser limpiados con agua limpia o agua con vinagre. Por lo tanto, los que lleven animales estarán obligados a llevar una botella con capacidad suficiente llena de agua para la limpieza.

No cumplir esta medida está tipificado como infracción leve, al igual que la tenencia de animales en lugares donde no se pueda ejercer la adecuada atención o vigilancia, e incumplir las condiciones de circulación de animales de compañía. Por otro lado, se considera infracción grave no recoger los excrementos del animal.

La modificación de esta ordenanza ha sido aprobada por unanimidad. En el debate, el PSOE ha explicado que se trata de una modificación “positiva”, ya que se incrementan las sanciones por no recoger excrementos. No obstante, Manuel Diez, portavoz socialista, ha señalado que “hay que seguir trabajando en la identificación por ADN de los excrementos”, aunque reconocía que a día de hoy “es inviable”. A este respecto, Daniel Ventura, portavoz del PP, señalaba que “siempre nos vamos a oponer a la identificación por ADN”, ya que esto “sólo penalizaría a los vecinos de nuestro municipios”, al no existir, de momento, bases de datos de ADN en otras ciudades.

El pleno también ha aprobado una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2027 para que Jaca se adhiera al plan ‘Volveremos’, recientemente presentado en Huesca y que busca incentivar las compras del comercio local. El Ayuntamiento de Jaca aportará 50.000 euros y se empezará a implementar en septiembre.

En cuanto a una modificación de créditos, se incluía una partida de 50.000 euros para las fiestas de Jaca, algo con lo que la oposición (CHA, PSOE y +Jaca-Podemos) no ha estado de acuerdo.

Por último, ha salido adelante una propuesta de CHA y PSOE sobre la pérdida de horas de atención al alumnado en educación infantil y primaria, y la contratación de personal docente para el próximo curso en los colegios públicos de Jaca.