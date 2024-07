Alegría Blan lanzará el cohete de las Fiestas de San Lorenzo: "He llorado, no podía ni hablar"

Alegría Blan, de 72 años y propietaria del Bar Brasil, lanzará el cohete de las Fiestas de San Lorenzo 2024 de Huesca. Esta institución hostelera de la ciudad, enormemente querida por los oscenses, ha sido elegida por el equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento para prender el chupinazo, tomando el relevo del maestro pastelero Raúl Bernal.

Así lo ha anunciado este martes la concejala de Fiestas, Nuria Mur, quien ha justificado este reconocimiento "por una trayectoria de más de 50 años en el Bar Brasil, junto a su marido Álvaro, en los que ha visto crecer a muchos oscenses ya que todos en algún momento de nuestra vida hemos acudido a esos almuerzos reparadores". Además, considera que "la energía y el carisma de Alegría Blan es muy identificativa con las fiestas de San Lorenzo".

La hostelera ha recibido la noticia esta misma mañana por sorpresa. "Han venido del Ayuntamiento a decirme que había sido la elegida para el cohete y me he emocionado tanto que he llorado. No podía ni hablar", ha reconocido. Y es que a pesar de que su candidatura ya se había lanzado en más de una ocasión a través de las redes sociales, "no me lo esperaba", ha remarcado.

Alegría Blan ha asegurado sentirse muy feliz "porque quiero mucho a Huesca y pienso que mucha gente me ha querido para llegar a este momento". Además, cree es que "un reconocimiento para las mujeres trabajadoras y las madres de familia que hemos criado a nuestros hijos luchando todos los días".

Lleva ya 51 años detrás de la barra del Brasil. Nació en Torrelisa, un pequeño pueblo del municipio de El Pueyo de Araguás, en la comarca de Sobrarbe. A los cuatro años de llegar a Huesca se casó con su marido, Álvaro, que ya trabajaba en el bar que luego cogieron con un traspaso. pasos.

Aunque asegura no tener tiempo para ir a los actos del programa, también admite que su ubicación en pleno Coso Alto es un "privilegio" ya que por delante de la puerta del bar transcurren muchos momentos de las fiestas, desde la cabalgata del día 9 a la procesión del día 10 con los danzantes y San Lorenzo o la ofrenda del día 15. "Por eso yo las vivo muy bien, no puedo pedir más porque otros verán mucho menos", señala.

Alegría tiene claro a quién dedicará el chupinazo: "A toda la gente y a todos las asociaciones de Huesca, y especialmente a los jóvenes para que sigan adelante y luchen por una Huesca mejor".

Por último, invita a la gente de fuera a venir a San Lorenzo "porque son unas fiestas muy buenas y es una ciudad muy acogedora y muy familiar ya que aquí llega cualquiera y enseguida se encuentra como en su casa porque todos los acogen y les dan el cariño que se merecen", resalta.