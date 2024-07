La Alegría Lauretina llevará al Ayuntamiento de Huesca a los tribunales por el cierre del Jai Alai

El polémico cierre del emblemático salón Jai Alai de Huesca acabará en los tribunales. La peña Alegría Laurentina ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de impedir hasta en tres ocasiones, desde el pasado mes de octubre, la celebración de conciertos "por carecer de la preceptiva licencia sometida a la Ley Reguladora de los espectáculos públicos".

Desde el equipo de gobierno del PP esgrimen un informe de la Secretaría municipal que concluye que la sala no cuenta con los permisos necesarios, que autorizar actividades ahí "puede constituir un delito de prevaricación ambiental, y que la peña ha podido actualizarse o ponerse al día en diversas normativas ambientales en tres ocasiones pero no lo ha hecho; y otro del área de Urbanismo según el cual tampoco cumple con las condiciones de seguridad de evacuación antiincendios.

Sin embargo, el abogado y los técnicos de la Alegría Laurentina rechazan estos argumentos y por tanto, con el apoyo que los socios ya expresaron en la última asamblea, han decidido dar el paso de ir a los tribunales. "Tenemos clarísima la decisión", aseguró este jueves el presidente de la peña, Javier Ibarz, quien volvió a defender la validez de las licencias de los años 1942, 1970 y 1982 del Jai Alai. "¿O es que durante 50 años todos los gobiernos municipales han mirado para otro lado?", se pregunta.

Pedirán medidas cautelares para San Lorenzo

En ese recurso solicitarán medidas cautelares para poder reabrir la sala en estas próximas Fiestas de San Lorenzo. De momento, tienen la programación preparada "en la recámara" y confían en que el juez acepte su petición.

Desde el equipo de gobierno del PP siguen insistiendo en que han intentado "por todos los medios" no cerrar el Jai Alai, ofreciéndoles soluciones para regularizar la situación. No obstante, también dejan claro que mientras el Jai Alai no tenga una segunda salida de emergencia, no se pueden autorizar conciertos, ni hinchables, ni cenadores. Y aunque tienden la mano a la peña para buscar una solución urbanística a través de algún local anexo, también admiten que sería complicado que se llegara a tiempo para este San Lorenzo.